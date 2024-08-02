男違規左轉遭攔...掏健保卡「完全不像」　害失聯移工全被逮

▲失聯移工違規左轉遭攔查。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局員警日前在中區執行交通勤務時，發現1輛銀色轎車違規左轉，上前攔查後發現車內坐有4人，但駕駛拿出與長相不符的健保卡，警方察覺有異，調查發現1車4人全都是失聯移工，全案將解送專勤隊偵辦，依法遣送出境。

台中市第一警分局指出，上月底傍晚，繼中派出所巡佐陳崇保、警員林威治於中區自由路二段與台灣大道一段路口取締交通違規，攔停1輛銀色自小客車，駕駛搖下車窗後，滿臉疑問詢問員警所犯何事，林員告知違規事項，並請駕駛出示證件。

銀車駕駛聽聞，卻變得十分緊張，開始用越南語跟車上另3名乘客討論，幾秒後拿出一張與自己面貌一點都不相似的健保卡照片，試圖矇騙過關，但眼尖的員警早已發現異狀，經查發現1車4人竟全是失聯移工，依法帶回。

其中1名阮性移工說，當天是要跟朋友一起到東協廣場玩，沒想到半路不慎違規被警方攔查，自嘲「整車人只能一起回越南玩！」

警方提醒，民眾聘用未經勞動部許可之移工，一經查獲確認違法，依就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰緩，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，切勿心存僥倖以身試法。