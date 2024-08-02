獨／台中恐怖幼園！關廁所嚇「魔鬼纏身」　4歲孩逃出抓回再關　

▲就讀小班的4歲孩童被帶到漆黑廁所關禁閉，趁隙逃出竟被惡師拖回廁所繼續關。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中烏日區一間私立幼兒園驚傳小班孩童集體遭虐待，民代更列出幼兒園的8大恐怖酷刑，當中之一就是把4歲娃兒「關進小黑屋，威脅會有魔鬼纏身」。據了解，多人曾被帶到3樓教師專用廁所「關禁閉」；甚至有孩子被關了8分鐘後，剛好有人上廁所，趁開門空檔溜出「小黑屋」，沒想到竟被拖回廁所繼續關，家長得知真相後心碎崩潰。

家長在民代、人本基金會陪同之下召開記者會，聲淚俱下控訴孩子遭到幼兒園老師不當對待，且至今還沒獲得真相，被虐待的孩子身心受創，接下來不知何去何從。

▲應該要快樂學習的幼兒園成了孩子的夢靨，家長心碎也憤怒。（圖／記者游瓊華攝）



據了解，受虐小孩都是教室位在2樓、年僅3到4歲的小朋友，不少人被獨自帶到3樓的「小黑屋」關禁閉，一關就是半節課、甚至長達一節課時間，無視孩子求救痛哭、吶喊。更離譜的是，有一名孩子被關在2樓廁所，疑似其他人不知道，要進去上廁所時，孩子趁空檔溜出來，沒想到又被帶回廁所繼續關。

▲民代以及人本基金會列出烏日該間幼兒園的恐怖8大酷刑。（圖／人本基金會提供）



有孩童母親今天在記者會上情緒潰堤，透露孩子變得易怒、情緒暴躁、怕黑，甚至不敢一個人進去光線明亮的廁所。家長也痛批，事件發生之後，園方竟不願通報教育局，怒打1999市民專線並報案、投訴民代，此事才爆發出來。

台中市教育局則表示，在接獲陳情當天即到園稽查，現已成立專案調查小組，由教育局主動提供各項證據及影帶交由調查委員加速調查中。

教育局強調，除掌握法定14日內的監視錄影畫面，也將全面擴大調查，絕不放過任何跡證；另對於該園是否有其它違法事件或逾期通報及隱匿情事，也將一併調查，盡快讓真相大白。教保服務機構或教保服務人員若違法體罰，絕對予以嚴懲與重罰，依法公告名稱及負責人姓名。