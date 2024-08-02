5星評價幼園爆虐童！狠師抓男孩左右甩　負責人嗆：沒什麼好說

記者游瓊華／台中報導

台中烏日區一家開幕沒幾年、網路上獲得5星好評的蒙特梭利幼兒園驚爆小班幼童集體遭到老師虐待。監視器畫面曝光，只見一名男童坐在椅子上，一名老師走到男童身邊，下秒卻無預警抓起男童往左甩，還打到正在拉椅子準備坐下的女童，兩名孩童都受傷。今天有家長在議員陪同下召開記者，描述孩子在幼兒園遭虐情形，忍不住痛哭失聲。

▲台中市烏日區驚爆一間幼兒園小班孩子集體受虐，家長今天集體召開記者會痛批園方。（圖／民眾提供）



家長表示，因為發現小班女兒身上有傷，遂向園方要求調閱監視器畫面，沒想到卻看到更驚人畫面，另一名小班男童乖乖地坐好在椅子上，老師卻沒來由地將孩子抓起用力往左甩，打到正在拉椅子的女兒，才恍然大悟發生什麼事情。

家長在班群提到孩子出現夜哭、暴怒、怕黑、拒學等情況，沒想到引起其他家長共鳴，進一步了解才發現，班上竟有至少6名以上孩子疑似遭受虐待。

該家幼兒園主打蒙特梭利教育，近幾年在烏日區竄起，不少家長看好期硬體設施將孩子送到園內就讀，沒想到卻被老師施暴。陪同家長召開記者會的人本基金會與市議員張家銨、江肇國更爆料，該間幼兒園老師不僅會把小孩關進小黑屋、膠帶黏住嘴巴、綑住雙手，還會體罰小孩，甚至寄存證信函給要保留證據、翻拍監視器畫面的家長。

張家銨也指稱，去年該幼兒園就傳出有老師施暴，沒想到家長反映之後，園方不僅沒有通報教育局，竟私自解雇老師要平息糾紛。

記者去電園方詢問回應及說法，潘姓負責人表示，影片已經全部交由教育局處理，沒什麼好說的，不願多作回應，隨即掛掉電話，讓媒體錯愕。