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提早30分鐘到「人資秒取消面試」　原因傻爆！妹子：毛很多

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲人資竟以「太早到」為由取消面試。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「現在的公司是不是毛很多？」一名妹子傻眼直呼，提早半小時等待面試，且她是先去附近的公園，沒想到人資得知她已經抵達後，一到10點就要原PO走人，並取消面試說「誰叫妳提前半小時到的？妳可以準時10點到，或者9：55到」，一番話讓原PO錯愕直呼「因為我怕遲到啊！」

一名女網友在Dcard表示，之前約好10點面試，當天她提早半小時就抵達了，並且在外面等候，豈料10點一到，連面試都沒有，人資就要她走人。

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一頭霧水的原PO詢問原因，得到的答覆超傻眼。人資說，「公司跟妳約10點，誰叫妳提前半小時到的？妳可以準時10點到，或者9：55到。」

原PO錯愕直呼，「因為我怕遲到啊...而且從我家出門離這裡有段距離。」對此，原PO難過拋問，現在的面試制度改了嗎？以後就是準時壓線剛好的時間或者前5分鐘出現？「是我做錯了嗎？」

底下網友熱議，「不用放心上，這公司就不缺人，只不過隨便找個理由拒絕妳，就當增廣見聞，刷新下限」、「什麼爛公司啊，提早到有錯一樣」、「這種公司不待也罷，妳賺到了」、「我猜只是要通知妳不用來面試了，但是發現妳提早到了，所以才瞎掰個『因為妳太早到』的理由」。

有人則認為，「提前到半小時真的有點過早，建議提前5-15分就好，早到就在附近超商坐一下」、「提早到是好習慣沒錯，但頂多提早個5到10分鐘就行了，半小時確實是太久了」。

關於提早抵達的部分，2位人資看法也不同，「人資路過，這種公司不去也罷，我寧願對方早到也不想對方晚到或放我鴿子，如果對方早到，我還會覺得他蠻重視的，或者是想說對方可能離公司有點距離」、「我是人資提早半小時真的有點太早了，準時或提早10分鐘就可以了，有可能主管或人資前後有其他面試或會議排程，提早太早到的我會覺得對方時間觀念沒有那麼好」。

事後，原PO補充解釋，「我9:30到的時候根本沒有進去公司，我是在附近的一個公園等」，且也沒有通知公司她早到，是9點40分忽然一通電話，人資詢問是不是已經到了，「等到9：55我上樓的時候，剛好10點，突然人資就在門口跟我說我不是他們要找的人，所以取消面試。」

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