面試被勸別來「他被主管載回家」神展開！全場驚：是好人

▲面試主管勸退原PO別來。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「真是不可思議的遭遇！」一名男網友透露，之前找到一間傳產公司，面試主管看到他的履歷後，頻頻勸說去找更好的工作，甚至主動開車載原PO回家，還加LINE聯絡方式，甚至直言等想養老才來應徵，種種舉動讓原PO感到非常訝異。文章曝光後，全場也大讚「把你當兒子女兒來看了！」

一名男網友在Dcard表示，前陣子他到一間傳產公司面試，主管看到原PO的履歷後，一臉訝異反問「為什麼我想要投我們公司」，甚至在面試過程中直接勸退原PO三思，「人生路還很長，最好再仔細考慮。」

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事實上，原PO已經待業2個月，儘管該工作薪水並不高，但聽起來工作內容相對輕鬆，因此他表現得非常積極。

面試結束後，主管也帶著原PO和其他應徵者參觀廠去，甚至暢聊了3小時，聊到主管都要下班了，而對方得知原PO是搭公車與步行而來，竟主動提議可開車載他回家。

在回家的路上，主管侃侃而談他過去的工作經驗，並表示公司「適合等你年紀大了再去養老」，甚至大方給原PO他的LINE聯絡方式，種種舉動都暗示著可以找更好的出路，讓原PO驚呼「後來確實沒選擇那家公司，也不敢去煩主管，回想起來仍覺得這真是不可思議的遭遇！」

底下網友熱議，「感覺是好人主管，可能覺得你能力不只這樣，可以去外面好好發展吧，把你當兒子女兒來看了」、「前陣子我在日本找工作的時候也遇過類似的，一直瘋狂勸退我，說我不適合去他們的小公司，跟我聊了很久之後，也是跟我加了聯絡方式，告訴我要是未來沒找到滿意的工作的話，他可以幫我介紹」。