「老闆突LINE一句話」他後悔沒去加班　全場吵翻：奴隸名單

▲老闆颱風假突傳LINE，讓原PO後悔沒去加班。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管今（25日）放颱風假，仍不少人認分上班！而一名網友爽躺在家裡，突然看到老闆傳LINE訊息，表示「有來辦公室加班的同仁，我會放在心裡面」，此番話讓原PO看傻，更直言外面風雨漸弱，「看到這樣我有點後悔沒去辦公室啊！」文章引來網友熱議，「以後砍人，這些就是名單！」

一名網友在PTT透露，老闆今天突然在LINE群組寫道，「有來辦公室加班的同仁，我會放在心裡面」，看似直白又隱藏含意的一番話，讓原PO感到崩潰，「看到這樣我有點後悔沒去辦公室啊！」

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原PO直言，反正台北也沒什麼風雨，去加班的話，反而給老闆印象深刻，甚至攸關年終福利，「搞不好年終老闆會送大禮或年終獎金加倍，如果可以升遷更好...老闆這樣說到底是什麼意思啊？」

底下網友紛紛笑虧，「最奴的極品工具人，當然放心裡」、「以後颱風天就自動要進辦公室了」、「代表來加班的這些人可以軟土深掘」、「以後砍人，這些就是名單」、「奴隸名單+1」、「最軟的那一塊，以後要拗人找這群就對了」、「這群好欺負當然要筆記起來」、「會放在心裡（可以拗的名單）」、「改個說法：這兩天沒來加班的，我會記在心裡」。

但不少人認為沒差，「沒來扣分，來的也不會加分，這才是台灣」、「真的大公司老闆才不會說這些東西」、「根本沒差」。