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面試「提早到」被取消資格！連門都進不了　人資冷回惹網炸鍋

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到某間公司面試，由於車程不近又怕遲到，她便提前30分鐘在附近公園等候，並於約定時間的前5分鐘報到；怎料，她竟當場被取消資格，而原因令眾人傻眼，紛紛替她抱不平「這種公司不去也罷。」

女網友在Dcard發文提到，當天面試約10點整，因為她怕遲到，加上該公司離住家有段距離，於是她在9點半時便提前抵達，並在附近的公園等候，「我就默默滑手機，並沒有通知公司說我已經來了，是人資在9點40分時突然打來，問我是不是已經到了，我就回答說對，但在附近公園，想說等一下上去，後來人資也沒回我。」

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直到9點55分，原PO上樓時，便看到人資堵在門口，表示她不是他們要找的人，所以取消面試，這番話讓她瞬間傻眼，連忙詢問原因，而得到的答案是「公司跟妳約10點，誰叫妳提前半小時到的？妳可以準時10點到或者9點55分到。」

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

對此，原PO不禁委屈直呼，「因為我怕遲到啊，而且從我家出門離這裡有段距離，所以現在的面試制度改了嗎？以後就是準時壓線或前5分鐘出現？是我做錯了嗎？」

而網友們看完則紛紛表示，「不用放心上，這公司就是不缺人，只不過隨便找個理由拒絕你，當增廣見聞，刷新下限」、「什麼爛公司啊，彷彿提早到有錯一樣」、「這種公司不待也罷，妳賺到了」、「提早到是好事，感覺只是找個理由拒絕妳而已」、「我覺得太誇張了吧！但絕對不是妳的問題，不要放在心上」。

另外，也有人資安慰原PO，直言「這種公司不去也罷，我寧願對方早到也不想對方晚到或放我鴿子，如果對方早到，我還會覺得他蠻重視的，或是想說對方可能離公司有點距離。」

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