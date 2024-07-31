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色老闆偷吃超嫩女員工！整夜纏綿「深入交流」　完事拍裸照留念

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳女與老闆發展出婚外情關係，鹹濕對話讓正宮氣炸。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台南一名陳姓女子在某公司任職，沒想到竟與老闆阿華（化名）發展出婚外情，雙方不但相約整夜纏綿，更是會在性行為後合影留念，氣得正宮小莉（化名）將她告上法院、求償100萬元。台南地院審理後，判陳女須賠25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿華與小莉結婚多年，育有3名成年子女，沒想到年輕貌美的陳女來應徵工作以後，阿華立即以提供勞保、健保資料為由，與陳女相加成為通訊軟體的好友。

事後葉男三不五時就會找機會，透過通訊軟體聯繫陳女，抱怨與妻子小莉爭吵、感情不和。由於陳女年紀輕輕、涉世未深，同意跟葉男出遊以後，被甜言蜜語所迷惑，與葉男發展成情侶關係。

2人確認關係後，時常互傳鹹濕訊息，葉男坦承自己多次外遇，陳女則是開口詢問「哪一個X起來比較合你胃口」，還會相約「整夜纏綿」，甚至誇讚「你真的很會，只能對我這樣喔」、「有比你進入我身體還深嗎」等話語。

▲桃園市張姓男子今年6月間約女網友摩鐵開房，2人洗鴛鴦浴後令女子為其舌舔全身，事後卻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳女與老闆發展出婚外情關係，鹹濕對話讓正宮氣炸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，2人發生玩性關係以後，還會拍攝影片留念，紀錄下赤裸擁吻的畫面。小莉發現丈夫出軌年輕女員工，最終忍無可忍，2014年2月決定離婚，並且將陳女告上法院，求償100萬元。

對此，陳女則辯稱，因為自己涉世未深，以為阿華婚姻關係惡劣、是真心追求她，一時意亂情迷，才會淪陷在甜言蜜語的攻勢下，且小莉請求的賠償金額過高，實在無力負擔。

陳女還主張，小莉雖稱婚姻破裂，但從小莉跟阿華子女的社群軟體中可以看見，小莉與阿華離婚以後，一家人還是有外出聚餐，且阿華外遇次數甚多，婚姻關係破裂的因素多端，不該全部歸責於她。

對此，台南地院法官審酌雙方的經濟、社會地位情況，以及家庭狀況等因素後，認為小莉求償的精神撫慰金，應以25萬元為適當，判陳女須賠25萬元，全案仍可上訴。

 

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