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民主黨展開電子投票「無人出面挑戰」　賀錦麗篤定出線

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

文／中央社

取代以往大費周章的到場投票方式，美國民主黨這次改以電子投票決定總統候選人。電子投票1日起跑，為期5天，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將正式成為民主黨總統候選人。

法新社報導，在美國總統拜登（Joe Biden）宣布放棄競選連任後不到兩週，現年52歲的副總統賀錦麗全面接手掌控民主黨，已成為黨內唯一人選，可望在11月總統大選挑戰共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

在初選過程中按比例分配的近4000名民主黨黨代表、基層支持者和政治人物，簽名支持賀錦麗出任總統候選人。

迄今並無其他民主黨人出面挑戰，賀錦麗篤定將成為民主黨總統候選人，以致確認她成為美國主要政黨首位非亞裔女性總統候選人的過程，成了一個形式。

民主黨全國代表大會（Democratic National Committee, DNC）表示，在所有已簽署的黨代表中，賀錦麗贏得了99%的支持率，沒有其他人取得300份連署書的門檻資格。

民主黨代表們須至DNC的線上平台進行投票，投票時間從1日早上9點（台灣時間晚間9點）開始，至5日晚間6點（台灣時間6日上午6點）截止，最終結果會在5日稍晚揭曉。

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