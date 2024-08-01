黎巴嫩紅色警戒！美國務院警告「勿前往」　籲當地公民離境

▲ 以色列空襲擊斃舒庫爾，事後畫面可見建築受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列空襲黎巴嫩貝魯特，擊斃黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），據報伊朗軍事顧問貝迪（Milad Bedi）也在這起攻擊中喪生。眼看緊張局勢升級，美國國務院將黎巴嫩旅遊警示層級提升至紅色警戒，呼籲民眾不要前往，且敦促在當地的公民離境。

綜合《路透》等外媒，美國國務院7月31日更新黎巴嫩旅遊警示，將警示層級提升至最高的第4級「請勿旅行」（Do Not Travel），因以色列及真主黨情勢有進一步升級風險，呼籲目前在當地的美國公民，應意識到繼續滯留的風險，並檢視個人安全計畫，「如果你在黎巴嫩，準備好就地避難以防局勢惡化」。

美國國務院認為，在貝魯特工作的美國政府人員受到的威脅嚴重到必須在嚴格的安全措施下生活，在當地的公民應該認知到，美國大使館領事官員無法隨時趕到，「強烈建議已在黎巴嫩南部、敘利亞邊境附近及難民定居點的美國公民離開」。

除美國以外，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）也在社群平台X向在黎巴嫩的澳洲公民喊話，「現在是時候離開了，安全局勢可能無預警迅速惡化」，貝魯特機場可能完全關閉，恐怕導致想離境的人「滯留很長一段時間」，呼籲澳洲公民把握仍在營運的商業航班。

據澳洲外交部網站，約有1.5萬民澳洲人居住黎巴嫩，且每年6月至9月夏季期間還會增加數千人；2021年人口普查顯示，約有50萬澳洲人通報有黎巴嫩血統。

以色列占領的戈蘭高地邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）德魯茲鎮（Druze）7月27日遭到彈襲，造成12人死亡。美國及以色列都指控伊朗支持的真主黨發動攻擊，但真主黨否認對此負責。以軍隨後於30日空襲黎巴嫩首都貝魯特南部，宣布擊斃舒庫爾。