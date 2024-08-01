爸媽超市買配方奶突遭「十幾槍掃射」　車上3個月男嬰胸口中彈

▲男嬰在超市停車場中槍。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥一對父母載著出生3個月大男嬰卡洛斯(Jeremiah Carlos)到超市買配方奶，爸媽在停車場正準備帶孩子下車時，2名武裝男子突然從一輛休旅車出來，對著他們的車開槍，導致在車上的卡洛斯胸口中彈。

事件7月27日下午4時30分，發生在芝加哥市郊區小鎮當地連鎖超市Walgreens停車場，爸媽下車正準備前往超市時，2名持槍男子突然出現，朝他們的車瘋狂掃射，開槍完便離開。

槍擊事件導致男嬰胸口中彈，21歲父親右肩與右手臂中彈、脖子上也有子彈擦傷，男嬰母親立即跳上駕駛座，把車開到加州大道和第24街的交叉口後，下車將傷勢嚴重的卡洛斯抱在懷中，緊急改搭上救護車送醫。

家屬在募款網站GoFundMe上表示，因為這起無意義的暴力事件，導致他們的家庭發生劇變，男嬰由於傷勢嚴重，目前仍在加護病房接受治療，周一接受手術後，未來仍需面對漫長的康復之路。

警方在現場找到十幾枚9mm手槍彈殼，與9枚步槍彈殼，認為男嬰父親是2名武裝男子這次攻擊的主要目標，幸好就醫後傷勢情況穩定，目前案件仍在調查中，沒有對外公布男嬰父親身分。