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中原大學校友謝炎盛捐款1500萬　助「半導體產業學院」發展

▲中原校友謝炎盛捐款，助半導體產業學院發展

▲中原校友謝炎盛(左)捐款助母校半導體產業學院發展。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學1日表示，為支持中原大學培育半導體人才，中原校友謝炎盛捐款1,500萬元，協助中原半導體產業學院之發展，並建置半導體材料檢測中心，助力中原大學打造半導體人才培育基地；而這也是中原大學於113學年度正式成立「半導體產業學院」，繼台大、清大、陽明交大等國立大學後，首間獲准設立半導體學院的私立大學。

中原大學「半導體產業學院發展基金」捐贈暨簽約儀式於8月1日上午舉行。中原大學校長李英明致詞表示，中原已與多間半導體公司展開產學合作、共構實驗室，並且開設半導體跨領域學程、開設半導體國際新型專班等，積極培育半導體人才。7月11日已接獲教育部公文核准中原成立「半導體產業學院」。而學院內包含半導體材料與光電檢測碩士學位學程，以及規劃設立學士班及碩博士專班，誓言成為全球性的「半導體人力銀行」。

▲中原校友謝炎盛捐款，助半導體產業學院發展

謝炎盛畢業於中原大學工業工程學系，2004年榮獲中原大學「傑出校友」表揚，並於2023年獲頒中原大學工學名譽博士學位。現任普瑜投資董事長的謝炎盛，也是多家上市公司董事以及國際扶輪社前總監，長年以實際行動參與國際弱勢關懷計畫，身體力行「全人教育」，備受各界推崇。

謝炎盛表示，他自中原大學畢業後一直在印刷電路板產業發展，深耕工業工程與電子領域，尤其看到台灣產業的發展趨勢，更體認到半導體產業的重要性，樂見母校成立半導體產業學院，現在正是好時機。

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