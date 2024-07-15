PO出郵局帳號惹議！黃瑋震遺孀再發文：捐款將委由三重分局處理

▲三重警黃瑋震遭毒蟲毒駕撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）



記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區28歲員警黃瑋震外出執勤時遭到25歲黃國維毒駕猛撞，送醫搶救後不治，新聞曝光後引起外界不捨，未料黃瑋震妻子事後於社群網站發文，並留下個人郵局帳號收受捐款，引發網友批評。對此，遺孀今(15日)再度透過黃瑋震臉書帳號澄清，表示為了避免爭議，後續捐款事宜將委由三重分局全權處理。

在黃瑋震不幸身故後，施姓遺孀隔日即在臉書、Threads上悲傷發文，並在文末附上個人郵局帳號，收受捐款，遭不少網友質疑是詐騙。三重分局事後還因此出面澄清，證實帳號「都是真的」，並表示事發後有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。

但施姓遺孀PO出個人郵局帳戶一事，引發大量網友湧入批評，質疑藉機斂財。今(15日)遺孀再度以黃瑋震臉書帳號發文澄清，「我們會PO出這個帳號訊息，主要是有太多支持警察的好友洽詢怎麽提供協助，大家的留言指教我們都收到了，我們絕對不是要透過這個訊息來募款，為了避免爭議，後續捐款事宜我們將委由三重分局全權處理，謝謝大家關心。」