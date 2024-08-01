24小時超商唱空城！大夜店員「道歉啟事」曝　網嘆：恐變常態

▲大夜班員工留言給顧客。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的超商大多是24小時營業，所以通常會有早、晚、大夜班，員工的交接相當重要，如果少了其中一班就等同放空城。就有網友在內湖一間超商門口看到大夜班員工的致歉啟事，因為早班同事沒有上班，所以沒有人可以結帳。照片引發討論，「覺得以後這種事，只會越來越多變成常態」、「便利超商也是缺工，領一份薪水要做…嗯…不知道幾份工。」

「話說，店長呢？」有網友在「爆廢1公社」貼出照片，只見玻璃後貼著一張紙，上面寫著「由於早上我還有其他工作，早班未來上班，故無人結帳，稍後才有人來，請見諒，不好意思，造成不便」，看得出來是大夜班員工所留的訊息。原PO文中則透露，這是今（1）日上午8點左右，在港墘捷運站旁邊的超商看到的。

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看到貼文後，網友們忍不住直嘆，「其實超商很缺工，不是不想補人幫忙，而是真的沒人應徵，當班的沒到，直接受影響」、「已經不是只有一家的大夜班這樣囉」、「我每次看到一人顧超商都覺得太屌了，不止手腳快抗壓力還要很強，刷個繳費還是做個冰淇淋，就多十幾雙眼睛一直盯著你」、「超商被拖延時間下班如果是常態性，那這樣的問題一定會再發生。」