醬包擠出蟑螂！工廠員工曝「出孔比指甲小」：不知為什麼會跑進去

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

食安問題頻傳！有網友發文指出，下班點外送三媽臭臭鍋，沒想到豆瓣醬內竟然擠出一隻完整的蟑螂，事後向店家反映，店家僅說醬料包是由工廠代工的。醬料包工廠員工表示，工廠平常保持得很衛生，且醬料跟機器是一條龍作業，沒有人工觸碰，醬料包的出孔比指甲還小，不知道為什麼會發生這樣的事情。

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出整隻蟑螂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出整隻蟑螂，醬包工廠員工受訪時表示不解。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有網友在Threads發文，因為很喜歡豆瓣醬，所以在點三媽臭臭鍋的外送時，又加點了一包5元的豆瓣醬，沒想到包裝內竟藏有一隻完整的蟑螂。網友事後向三媽臭臭鍋反映，對方回應，「醬料包是工廠代工與店家無關，不要使用醬料包就好，鍋物沒有問題的話，可以繼續使用。」

▲員工表示，醬料出孔很小，比指甲還小。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

衛生局31日下午派員前往位於彰化的代工廠稽查。工廠員工透露，醬料跟機器是一條龍作業，從衛生配管到料桶，料桶再衛生配管到機器，都沒有人觸碰，只需要控制機器，而醬料包的出孔比指甲還小，不知道為什麼會有蟑螂跑進去，但工廠很重視這問題，今天一早知道狀況後，就全場進行消毒整潔，平常也保持得很衛生了。