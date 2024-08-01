陸游泳選手唐錢婷「腰部激瘦」影片瘋傳　觀看數衝破1000萬

▲唐錢婷在女子100公尺蛙泳項目奪銀。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
中國大陸游泳選手唐錢婷在女子100公尺蛙泳項目奪銀，但她在比賽開始前站在泳池旁的一幕引發網友注意，乍看之下她的腰部細得誇張。這段畫面已在TikTok平台吸引大約680萬人次觀看、更在社群平台X有超過400萬次觀看瀏覽，兩個平台累計千萬人次瀏覽，原來是身上泳衣兩側顏色與背景顏色融為一體，是所謂的視錯覺（optical illusion）。
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紐約郵報報導，唐錢婷當時身上穿著藍綠兩色的連身泳衣，但當網友在電視機前觀看賽事轉播時驚覺有異，因為她的腰部看起來似乎只有數英寸寬。這一幕在網路上引起討論，不過依據TikTok用戶adamclayton拍攝到的影片，當唐錢婷雙手插腰時，明顯可見這其實是泳衣顏色與後方背景顏色相融合的結果，她的泳衣腰部兩側及大腿外側都是較深的藍色。
▲唐錢婷的泳衣有兩種顏色，腰部兩側以及大腿外側都是較深的藍色。（圖／達志影像／美聯社）
這段畫面已在TikTok平台吸引大約680萬人次觀看，在社群平台X上也有400萬次的觀看次數。有網友開玩笑表示，「我需要那件泳衣的連結」。
在這之前，巴西衝浪選手麥迪那（Gabriel Medina）也被拍攝到驚人瞬間，在縱身一躍起身、一手指著天空的時候，衝浪板被他甩在身後，看起來就像是懸空站立。
¡Casi 10!— Diario de Centro América (@DiariodeCA) July 30, 2024
Gabriel Medina ????????, logró el mejor registro histórico del surf olímpico, al obtener 9.90 luego de montar una ola gigante de Theaupo'o, Tahití, cuyo momento mágico quedó plasmado en esta fotografía.#Surf #Paris2024#OlimpiadasxDCA
Jerome Brouillet/ AFP via Getty… pic.twitter.com/0Bl3yOzd27
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