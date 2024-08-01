陸游泳選手唐錢婷「腰部激瘦」影片瘋傳　觀看數衝破1000萬

▲唐錢婷在女子100公尺蛙泳項目奪銀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸游泳選手唐錢婷在女子100公尺蛙泳項目奪銀，但她在比賽開始前站在泳池旁的一幕引發網友注意，乍看之下她的腰部細得誇張。這段畫面已在TikTok平台吸引大約680萬人次觀看、更在社群平台X有超過400萬次觀看瀏覽，兩個平台累計千萬人次瀏覽，原來是身上泳衣兩側顏色與背景顏色融為一體，是所謂的視錯覺（optical illusion）。

紐約郵報報導，唐錢婷當時身上穿著藍綠兩色的連身泳衣，但當網友在電視機前觀看賽事轉播時驚覺有異，因為她的腰部看起來似乎只有數英寸寬。這一幕在網路上引起討論，不過依據TikTok用戶adamclayton拍攝到的影片，當唐錢婷雙手插腰時，明顯可見這其實是泳衣顏色與後方背景顏色相融合的結果，她的泳衣腰部兩側及大腿外側都是較深的藍色。

▲唐錢婷的泳衣有兩種顏色，腰部兩側以及大腿外側都是較深的藍色。（圖／達志影像／美聯社）

這段畫面已在TikTok平台吸引大約680萬人次觀看，在社群平台X上也有400萬次的觀看次數。有網友開玩笑表示，「我需要那件泳衣的連結」。

在這之前，巴西衝浪選手麥迪那（Gabriel Medina）也被拍攝到驚人瞬間，在縱身一躍起身、一手指著天空的時候，衝浪板被他甩在身後，看起來就像是懸空站立。