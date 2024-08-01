「球王」斷拍出局！中國記者：一堆人亂跑「主辦方已展開調查」

▲王楚欽球拍被踩斷後，爆冷在32強賽就遭淘汰。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國桌球「球王」、世界排名第一的王楚欽30日混雙奪金後，球拍遭攝影記者踩斷，更爆冷在32強賽就遭到淘汰，令許多中國球迷都非常憤怒。當天在場的一名中國記者透露，主辦方當下有記錄攝影記者們的證件號，並取得了相關影片作為證據正在調查中。

▼中國媒體《津雲》記者劉欣。（圖／翻攝微博）



中國記者劉欣表示，作為一名中國的記者，他當時也在比賽的現場，當時的情況是，他坐在內場，距離王楚欽及其搭擋孫穎莎只有一兩公尺的距離，奪冠之後，王楚欽拿著國旗在合照，很多攝影記者都擠過去拍照。

劉欣提到，作為一名攝影記者，他的第一反應也是想要衝上去，但是後來一想，那邊是教練席，不是攝影記者可以進入的區域，所以他就站在側面拍，「其實同樣也拍到了王楚欽、孫穎莎拿國旗的照片。」

劉欣說，王楚欽、孫穎莎拿著國旗轉向時，攝影記者們也想換個方向繼續拍，可能就造成了有的記者不管不顧，在場內亂跑。

▼王楚欽拿旗子拍照，大群攝影記者擠到前方，球拍疑似就是在此事被踩斷。（圖／路透社）



劉欣還說，頒獎儀式結束後，現場的攝影經理記下了現場記者的證件號和攝影背心號，還找了一些記者要了網上流傳的影片，作為證據正在調查，「誰踩壞了王楚欽的球拍，相信一定會水落石出。」

許多中國球迷認為，球拍被踩斷是導致王楚欽提前被淘汰的主因。對此，王楚欽表示，「換球拍不是輸球的理由，我覺得還是自己出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗。」

王楚欽更強調，「手感沒有不同，都是自己的球拍。」

▼王楚欽奪下混雙金牌，此時尚不知球拍被踩斷。（圖／路透社）

