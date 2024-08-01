全紅嬋開心向外國友人「秀出金牌」　網友笑：果然還是小朋友

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐，拿下巴黎奧運雙人跳水十米台的金牌，兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」，完美的動作令全場讚嘆不已。賽後全紅嬋在巴士上，將金牌秀給外國友人看，臉上難掩興奮之情，讓網友們笑翻，「果然還是小孩。」

▲全紅嬋、陳芋汐奪巴黎奧運雙人跳水十米台金牌。（圖／路透社）

綜合陸媒報導，全紅嬋與搭檔陳芋汐在本次奧運雙人跳水十米台比賽中，從第一跳開始就領先所有對手，更與第二名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，重現完美的雙人「水花消失術」，得分分別為「56.40、54.60、80.10、85.44、82.56」，總分為359.10分，毫無懸念奪得冠軍。

該名外國友人拍下的影片顯示，他先問了全紅嬋「今天是不是獲得了奧運冠軍？」全紅嬋逗趣地表示，「一般一般，給你看獎牌吧，我們拿金牌就是要炫耀的」，邊說邊將獎牌從包包內拿出，向對方「展示了一番」。

▲全紅嬋開心向外國友人展示金牌。（圖／翻攝自微博）

影片中，全紅嬋跟著團隊下巴士後，跟在該名外國友人身旁，聽著對方介紹自己，並在鏡頭下，展現私下活潑開朗的模樣。

相關影片引起網友熱議，「的確還是個小朋友，很天真活潑」、「全紅嬋花式秀金牌！這麼可愛的全妹好想偷回家」、「她就是很純真，沒有那麼多心思和想法，每次回答採訪問題都很真誠」、「她身上真的有那種很少見的純真野性」。

▲全紅嬋、陳芋汐重現雙人「水花消失術」。（圖／路透社，上同）

全紅嬋在東京奧運的單人跳水十米台項目中，拿下金牌，並以「三跳滿分」466.2分的總分打破奧運紀錄，當時年僅14歲的她被世界各國形容成「天才」般橫空出世。

據悉，全紅嬋在巴黎奧運期間，還有8月5日、8月6日將出賽單人跳水十米台項目。

▲全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

▲陳芋汐。（圖／ETtoday製／新華社）