　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋曾說「奪金給媽治病」　傳3年獲千萬獎金？家人：不會消費她

記者鄭思楠／綜合報導

中國跳水女將全紅嬋2021年在東京奧運會一戰成名，此後因透露想將獎金寄回老家讓媽媽治病，清貧身世即成為話題。父親全文茂最近受訪透露，女兒的名氣的確帶為家境帶來改善，當年曾有企業「送樓送錢」，但已被他一一拒絕，不希望全靠全紅嬋的名氣坐享其成。對於外傳全紅嬋超千萬人民幣的獎金，家人也受訪否認，「根本沒有這個事。」

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台奪冠。（圖／路透社）

中國17歲跳水小將全紅嬋31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水十米台的金牌。兩人展現神同步的「水花消失術」，甚至與第二名差距7.20分。

《九派新聞》專訪全紅嬋家人，家人表示，不會消費她。全紅嬋哥哥闢謠稱，有人說妹妹獎金高達千萬，「根本沒有這個事。」

哥哥表示，獎金是全紅嬋個人爭取的，「我們從不問她有多少錢，我不好奇。」他還說，「而且我妹妹呢，比較懂事，也會給我爺爺打錢，讓他買吃的呀，買衣服啊，也會給我爸我媽打錢回來，給他們做生活費。」

▲▼全紅嬋家人採訪。（圖／翻攝自央視新聞）

▲全紅嬋哥哥。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋爸爸也稱，全紅嬋對家裡有幫助，但不能坐享其成，「我們該幹嘛也要幹，她也是辛苦得來的成績。」

被問及全紅嬋獎金時，父親表示，「我不知道，不方便問。女兒也大了，問了不好。」

▲▼全紅嬋家人採訪。（圖／翻攝自央視新聞）

▲全紅嬋爸爸。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋自小在廣東邁合村成長，2014年全紅嬋開始接受跳水訓練，4年後加入了廣東省隊。2021年，當時年僅14歲的全紅嬋代表中國參加東京奧運，在女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，即時成為話題人物。全紅嬋參加比賽的動力原來來自家庭，全紅嬋曾指希望勝出後將獎金寄回老家，讓媽媽有錢治病。

▲▼全紅嬋家人採訪。（圖／翻攝自央視新聞）

▲全紅嬋媽媽。（圖／翻攝自央視新聞）

據大陸媒體指，全紅嬋出身窮困，父母都是農民。她的媽媽平時騎電動單車出入，可惜2017年遭遇車禍，被撞斷肋骨。在她爆紅後，全紅嬋的鄰居指，全紅嬋媽媽當時被捲進貨車底，雖然沒有受重傷，但被嚇到，全紅嬋媽媽更留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡。

全紅嬋還有4兄弟姊妹，一家收入全靠爸爸全文茂以及才20多歲的哥哥。全紅嬋哥哥為養家，加上自知成績不好，中二開始已沒有繼續升學，打工分擔爸爸的養家重擔。全紅嬋則與四妹、五弟展開跳水生涯，目前只有二姊仍在上學。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益
快訊／83萬人嗨翻！00929月配0.18元　年化分配率11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

兩個月接受21次藥檢！　中國「飛魚」奪金後霸氣回：期待結果吧

中國奧運金牌泳將都哪來的？　陸網神解：江浙滬包游

10歲女童被園長夫侵犯！　幼兒園性侵後遭「死亡威脅」

全紅嬋曾說「奪金給媽治病」　傳3年獲千萬獎金？家人：不會消費她

全紅嬋開心向外國友人「秀出金牌」　網友笑：果然還是小朋友

「球王」斷拍出局！中國記者：一堆人亂跑「主辦方已展開調查」

陸女童室內攀岩墜地　目擊者曝「現場一大灘血」！送醫搶救無效亡

中國「飛魚」潘展樂：今天我終於把他們所有人都拿下了！

中國「體操」再敗日本！　2名將奪男子全能「1銀1銅」

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

兩個月接受21次藥檢！　中國「飛魚」奪金後霸氣回：期待結果吧

中國奧運金牌泳將都哪來的？　陸網神解：江浙滬包游

10歲女童被園長夫侵犯！　幼兒園性侵後遭「死亡威脅」

全紅嬋曾說「奪金給媽治病」　傳3年獲千萬獎金？家人：不會消費她

全紅嬋開心向外國友人「秀出金牌」　網友笑：果然還是小朋友

「球王」斷拍出局！中國記者：一堆人亂跑「主辦方已展開調查」

陸女童室內攀岩墜地　目擊者曝「現場一大灘血」！送醫搶救無效亡

中國「飛魚」潘展樂：今天我終於把他們所有人都拿下了！

中國「體操」再敗日本！　2名將奪男子全能「1銀1銅」

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

海邊大屠殺！男冷臉駕駛吉普車　「高速輾斃25隻海鷗」畫面曝光

「你抓不到底部的」！專家認囤房稅2.0影響有限：想自住別再觀望

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

大陸熱門新聞

全紅嬋被陸記者問「三米板」當場傻眼

遭外國選手無視！中國飛魚破世界紀錄封王

全紅嬋「克服轉大人」再奪金牌！

全紅嬋奪金「討親親」　最後自己啵上去

全紅嬋開心向外國友人秀出「金牌」

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出 霸氣喊：游得比孫楊快就夠

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

主播忘關麥和女友說情話全網放送 陸網友：都知道你們交往6個月了

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

「球王」斷拍出局！中國記者：已展開調查

女友閨蜜追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

更多熱門

相關新聞

周天成打趴日本一哥晉級8強

周天成打趴日本一哥晉級8強

台灣羽球一哥周天成第3度叩關五環殿堂，巴黎奧運小組賽2連勝挺進男單16強，今(1)日與世界第5的日本一哥奈良岡功大爭搶8強門票。小天比奈良岡功大年長11歲，生涯對決從沒輸給對方過，此戰他延續這個優良傳統，以21比12、21比16直落2完勝，犀利狀態讓對手只能無奈丟球拍。

兩個月接受21次藥檢！潘展樂奪金後回應

兩個月接受21次藥檢！潘展樂奪金後回應

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運網跪：帥爆了

周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運網跪：帥爆了

落後14秒　英3鐵選手靠1句話逆轉奪金

落後14秒　英3鐵選手靠1句話逆轉奪金

關鍵字：

2024奧運2024奧運跳水全紅嬋水花消失術複製貼上巴黎奧運跳水奧運奧運跳水

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面