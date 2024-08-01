全紅嬋曾說「奪金給媽治病」　傳3年獲千萬獎金？家人：不會消費她

記者鄭思楠／綜合報導

中國跳水女將全紅嬋2021年在東京奧運會一戰成名，此後因透露想將獎金寄回老家讓媽媽治病，清貧身世即成為話題。父親全文茂最近受訪透露，女兒的名氣的確帶為家境帶來改善，當年曾有企業「送樓送錢」，但已被他一一拒絕，不希望全靠全紅嬋的名氣坐享其成。對於外傳全紅嬋超千萬人民幣的獎金，家人也受訪否認，「根本沒有這個事。」

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台奪冠。（圖／路透社）

中國17歲跳水小將全紅嬋31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水十米台的金牌。兩人展現神同步的「水花消失術」，甚至與第二名差距7.20分。

《九派新聞》專訪全紅嬋家人，家人表示，不會消費她。全紅嬋哥哥闢謠稱，有人說妹妹獎金高達千萬，「根本沒有這個事。」

哥哥表示，獎金是全紅嬋個人爭取的，「我們從不問她有多少錢，我不好奇。」他還說，「而且我妹妹呢，比較懂事，也會給我爺爺打錢，讓他買吃的呀，買衣服啊，也會給我爸我媽打錢回來，給他們做生活費。」

▲全紅嬋哥哥。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋爸爸也稱，全紅嬋對家裡有幫助，但不能坐享其成，「我們該幹嘛也要幹，她也是辛苦得來的成績。」

被問及全紅嬋獎金時，父親表示，「我不知道，不方便問。女兒也大了，問了不好。」

▲全紅嬋爸爸。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋自小在廣東邁合村成長，2014年全紅嬋開始接受跳水訓練，4年後加入了廣東省隊。2021年，當時年僅14歲的全紅嬋代表中國參加東京奧運，在女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，即時成為話題人物。全紅嬋參加比賽的動力原來來自家庭，全紅嬋曾指希望勝出後將獎金寄回老家，讓媽媽有錢治病。

▲全紅嬋媽媽。（圖／翻攝自央視新聞）

據大陸媒體指，全紅嬋出身窮困，父母都是農民。她的媽媽平時騎電動單車出入，可惜2017年遭遇車禍，被撞斷肋骨。在她爆紅後，全紅嬋的鄰居指，全紅嬋媽媽當時被捲進貨車底，雖然沒有受重傷，但被嚇到，全紅嬋媽媽更留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡。

全紅嬋還有4兄弟姊妹，一家收入全靠爸爸全文茂以及才20多歲的哥哥。全紅嬋哥哥為養家，加上自知成績不好，中二開始已沒有繼續升學，打工分擔爸爸的養家重擔。全紅嬋則與四妹、五弟展開跳水生涯，目前只有二姊仍在上學。