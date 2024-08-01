抱著戴資穎哭！依瑟儂「小戴已拚盡全力」　直言：傷勢限制速度

▲戴資穎賽後與好友依瑟儂擁抱，兩人紛紛落淚。（圖／中華奧會提供）



記者王佩翊／編譯

「小戴」戴資穎7月31日在巴黎奧運女子單打羽球小組賽中，對上好友、泰國選手依瑟儂，然而因為傷病原因，小戴最終以0-2止步16強。亦敵亦友的兩人賽後相擁而泣，也讓不少球迷為之動人。依瑟儂接受泰媒報導時則表示，戴資穎的傷勢影響到速度，但她仍舊拚盡全力奮戰。而她也直言，由於小戴計畫奧運後退役，因此賽後的擁抱是為了給予對方支持和鼓勵。

根據泰媒《民意報》報導，羽球一姐戴資穎在巴黎奧運小組賽惜敗好友依瑟儂，而成功晉級8強的依瑟儂受訪時則表示，戴資穎因為受傷影響移動速度，但她仍然在球場上拼盡全力。

▲戴資穎與依瑟儂相擁而泣。（圖／達志影像／美聯社）



依瑟儂直言，第一局比賽讓她非常緊張，因為戴資穎非常努力地跑動，每一球都盡力接住，但是因為身體狀況影響，戴資穎最終未能發揮最佳水準。依瑟儂拿下第一局後，也成功讓她在第二局取得優勢。她說，戴資穎的比賽風格需要快速移動，但受傷導致她在接球時受到限制。

▲台灣球后戴資穎巴黎奧運最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）



依瑟儂還透露，雖然兩人是多年好友，賽前她和戴資穎幾乎沒有交流，因為大家都專注於準備比賽。她們各自有自己的計劃，而她本人的比賽策略則是好好對待每一顆球，專注於每一分，因此整體表現還算滿意，但坦言自己心態上還有調整空間。

戴資穎與依瑟儂賽後相擁而泣，並共同步出賽場。依瑟儂說，因為戴資穎計劃在巴黎奧運後退役，這可能是她們最後一次在賽場上相遇，於是她走過去緊緊地擁抱對方，希望給予小戴支持和鼓勵。