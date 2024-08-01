中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出　霸氣喊：游得比孫楊快就夠

▲潘展樂小檔案。（ETtoday製／新華社）

記者魏有德／綜合報導

即將滿20歲的中國「飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子游泳100公尺自由式項目中奪金，以46秒40的成績打破自己保持的世界紀錄，替中國代表團拿下本屆賽事的第九面金牌。拿下中國游泳隊的首面金牌後，大陸網友挖出10歲的潘展樂受訪時發出的豪情壯語，他被問及要如何奪冠，霸氣地說道，「游得比孫楊快就可以了！」

▲10歲的潘展樂在比賽後受訪。（圖／翻攝微博）

潘展樂在比賽出發時，反應時間僅為0.62秒，前50公尺便一路保持領先，後50公尺時已經明顯領先其他選手一個身位，並保持這樣的領先態勢衝到終點，完全沒有給對手反擊的機會，以46秒40的成績奪金，打破個人在杜哈世錦賽創下的46秒80世界紀錄，成為巴黎奧運游泳賽場首位打破世界紀錄的選手。

▲中國泳將潘展樂100公尺自由式破世界紀錄。（圖／新華社）

潘展樂2004年8月4日出生於浙江溫州，14歲便被選進浙江游泳隊，專攻自由式。在自由式項目中，同為浙江出身的孫楊曾經中國游泳隊在該項目的「奪金大神」，這也讓潘展樂有了挑戰的目標。

▲潘展樂父親在溫州透過轉播觀看兒子比賽。（圖／翻攝微博）

中國游泳隊在本屆奧運此前賽事中遲遲未能拿下金牌，也讓關注賽事的大陸民眾等得心焦。本場比賽開始時，負責轉播的男女主播從開賽就以「高八度」的音量，伴隨著潘展樂一路領先至奪冠，同時，在家鄉觀看節目的潘展樂父親更是激動地跳了起來，欣慰地流下眼淚。

大陸網友賽後在微博上秀出10歲時潘展樂受訪的畫面，當時，一臉稚氣的潘展樂被問及該如何在泳池中取得勝利，潘展樂回應稱，「比孫楊快就可以了！」經過10年，潘展樂真的站上奧運殿堂奪金，完成少年時代的霸氣宣言。