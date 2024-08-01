戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

▲戴資穎奧運止步，賽後情緒潰堤。（圖／中華奧會提供）



網搜小組／劉維榛報導

世界球后戴資穎不敵好友依瑟儂，0：2在巴黎奧運小組賽止步，賽後兩人擁抱掉淚，讓球迷們也看了超不捨。而戴資穎姊姊就是這場比賽的轉播球評，她也一度在哽咽說不出話，事後戴姊在IG發聲，「一個擁抱後，瞬間眼淚就掉了，知道你真的盡力了。」

戴資穎忍著嚴重膝蓋傷勢拚戰，可惜小組賽最終戰0比2不敵好友依瑟儂，確定無緣女單8強，賽後兩人深深擁抱，雙雙不捨哭了。

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而這一幕讓電視機前的粉絲們心碎鼻酸，當時擔任轉播球評的戴靖潔，也就是戴資穎的姊姊，她當下也難過到不發一語，過了一下才語帶哽咽講評，「有些球很想拚，但身體有點不允許，這場明顯速度沒有那麼快，會有點遺憾，因為很想盡全力。」

事後，戴靖潔在IG限時動態也感性直呼，「抱歉大家，後來真的忍不住，所以聲音一直抖。那種很想跑，但卻力不從心的感覺，一個擁抱後，瞬間眼淚就掉下來了，知道妳真的盡力了。」

▼戴資穎與依瑟儂深深擁抱。（圖／中華奧會提供）



戴資穎也在IG回應各界的關注，全文如下：

首先想先謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵

淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果我自己預料中的事…

這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。

我很感謝林醫師和我的團隊，以及所有幫助我的人，每天積極的幫我恢復和治療，在我來到法國的時候，我還沒有辦法正常的跑動，我很擔心自己沒辦法比賽，最終最終我趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以我很開心再次在場上跑動的感覺。

也知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。

這幾個月以來我一直沒能擁有正常的訓練，我也知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。

看來超人有來，只是我沒能撐過去。

謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。

接下來還有很多比賽項目正在進行，男雙和男單也都順利晉級，大家一起為中華隊加油打氣！！！

原諒我沒有辦法一一回覆大家的訊息，但是謝謝大家的關心，先讓我休息幾天。