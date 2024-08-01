第一時間抱緊戴資穎！　依瑟儂親曝「背後感人原因」

▲戴資穎與依瑟儂賽後相互擁抱鼓勵。（圖／中華奧會提供）



記者王佩翊／編譯

台灣球后戴資穎在巴黎奧運小組賽惜敗老友依瑟儂，賽後兩人相擁而泣。對此，依瑟儂也親自曝光第一時間衝上前去擁抱戴資穎的背後原因。不僅如此，依瑟儂事後在Instagram轉發兩人照片並寫道，「祝妳早日康復，也希望能在世界各地見到妳，小戴。」兩人的深厚友情也感動無數網友。

根據khaosod報導，戴資穎因受傷勢影響，最終以19比21、15比21敗下陣來，無緣8強。對手依瑟儂賽後接受採訪時表示，自己賽後主動走向戴資穎，並給對方一個大大的擁抱，是因為她知道小戴在巴黎奧運後就要退役，這也意味著，兩人可能無法再次在球場上相遇，所以走過去擁抱戴資穎，想要給予對方鼓勵與支持。

▲依瑟儂在Instagram向戴資穎喊話。（圖／依瑟儂Instagram）



依瑟儂說，巴黎奧運後還會繼續在球場上奮鬥，最近也有感覺到自己身體狀態越來越好。

依瑟儂賽後也在Instagram轉發世界羽球聯盟發布的兩人合照，她寫道，「妳一直都是我的鏡子。希望妳早日康復，也希望能在世界各地見到妳，小戴。」

依瑟儂表示，兩人打球的風格很相似，就像在跟鏡子裡的自己打球一樣。依瑟儂原本很開心和戴資穎一起來到奧運殿堂，最終結局卻有些感傷。