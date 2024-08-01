賀錦麗下周一公布「副手人選」　路透社點名賓州州長

▲賀錦麗幾乎篤定代表民主黨參選。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）幾乎篤定代表民主黨參選，根據消息人士說法，預計下周宣布競選搭檔。《路透社》則根據她的造勢行程指出，51歲賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）很可能就是副手人選。

競選團隊7月30日晚間發布聲明指出，8月6日開始，賀錦麗與副手將在賓州費城舉辦第一場正式造勢活動，並且展開為期4天的「搖擺州」之旅，包括密西根州、亞利桑那州、威斯康辛州西部、底特律、拉斯維加斯等，同時再次強調，她尚未決定競選搭檔。

不過，《路透社》認為，賀錦麗把造勢第一站選在賓州，意味著賓州州長夏皮洛躍升競選搭檔名單的第一順位，此外民主黨也下定決心，繼2020年把賓州從共和黨手中贏回來之後，今年也必須再次保住賓州。

▲夏皮洛打敗勁敵，獲得州長寶座。（圖／達志影像／美聯社）



賓州以選情激烈著稱，而夏皮洛擊敗共和黨勁敵馬斯特里亞諾（Doug Mastriano），以逾56%支持度贏下州長大位之後，在民主黨內支持度上升。如果他真的成為賀錦麗副手，將成為美國史上第二位「猶太裔主要政黨副總統候選人」。

據悉，賀錦麗的副手人選名單上，除了夏皮洛之外，還有肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。