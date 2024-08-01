農曆7月生肖運勢搶看！屬蛇桃花應接不暇、屬羊財運Buff加持

▲農曆七月將至，生肖財運各有消長。（示意圖／視覺中國CFP）

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農曆七月（國曆2024年8月4日至2024年9月2日）即將到來，代表進入夏天的尾聲、準備迎接秋天的序曲，季節轉換之際，運勢的輪盤也悄悄轉動，《科技紫微網》整理出12生肖的愛情、事業/學業、財富的5星指數，快來看看誰將有好運Buff加持！

● 鼠

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愛情運指數：★★★☆☆

單身者：對於心生好感的異性不要因為害羞而不敢有所行動，貿然表白可能遭到拒絕，最好的方式是從朋友做起，等到雙方有了一定的瞭解和感情，再行打算。

有伴侶：心情顯得有些低落，感覺缺乏安全感，特別需要伴侶給予心靈安慰。哪怕再有默契的兩人，也無法知道對方的全部心思，如需伴侶撫慰請一定表達出來。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作沒有什麼煩心的事情，超額完成任務會讓同事和上司對你刮目相看。本月出色的業績表現，無疑增加了你的升職機率，大好前景如陽光一般燦爛。

學業運分析：本月表現得比較活躍，在各類活動中會有不錯的表現，能取得較好的成績，你學習以外的特長被大家熟悉，下旬要集中精力學習，遇到考試也不必太慌張，做好複習不會考得差。

財富運指數：★★★☆☆

購物慾望較強烈，看到喜歡的東西很少在意價格。若不注意控制自己的消費慾望，小心要過上一段緊衣縮食的日子。

● 牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月桃花燦爛，會收到很多異性的表白，有直接的，也有委婉的，但是到底什麼才是真心的，那就要你自己好好地辨別了。

有伴侶：戀人間的溝通很順利，雙方都能感受到對方的心意，情意綿綿。如能適時的增加點浪漫的驚喜，感情會更加甜蜜。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運分析：上半月工作順利，壓力很小，你大可享受這份輕鬆自在。下半月的工作任務比較繁重，應提高警惕，小心會因為粗心而發生差錯。

學業運分析：你本月優秀的表現很容易引起關注而成為焦點，走到哪裡都有人認出你，總有目光盯著你讓你覺得有些不自在，其實不用太在意他人的眼光，做好自己讓自己變得更優秀才是最重要的。

財富運指數：★★★☆☆

賺錢的慾望很強烈但行動力不足，一旦看准了某個項目，就應該果斷出手，否則只能看著機會一次次從眼前溜走。

● 虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的你本月會因為工作比較忙碌而推掉一些朋友聚會，新的緣分也許就在朋友聚會中潛伏著，不妨抽一點點時間就當是給自己放個假，說不定還能收穫一段美滿姻緣。

有伴侶：有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。也別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

事業／學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月下旬，工作會相當的緊張，讓你產生強烈的倦怠感，而神經長期緊繃，也會讓你更顯壓抑，休息時不妨做做瑜伽，或者聽聽音樂，不僅能趕走疲勞，還能讓心境平和。

學業運分析：學習的好壞某種程度上是跟學習方法有關係的，如果你覺得最近學習比較吃力，學習成效也不高，不如停下來認真分析一下原因，看看是不是學習方法有問題，找到對的方法猶如一劑強心針，會讓你倍感輕鬆。

財富運指數：★★☆☆☆

投資有些盲目，看到哪種投資較熱就往哪裡鑽，而不結合自己實際情況進行考量，小心資金會由於考慮不周而被套牢。

● 兔

愛情運指數：★★★★☆

單身者：豔遇機會多。上半月有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。下旬愛情貴人運強，有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象。

有伴侶：本月你友情和愛情的天平有些傾斜哦，將大多數的時間安排在和朋友的聚會中，這讓戀人心裡有些不平衡。所以，你也要適當的給對方一些驚喜作為安撫。

事業／學業指數：★★★★★

事業運分析：情緒高昂的你面對事業顯得鬥志昂揚，每完成一件事、想出一個金點子都充滿成就感，對事業的企圖心很強，願意用心去經營。

學業運分析：本月有很多展示自我的機會，你的特長能被更多的人知道，也會因此交到一些興趣相同的好朋友，月中要把精力集中到學習上，消化好每天所學的知識，這樣玩起來才沒有後顧之憂。

財富運指數：★★★★☆

財運旺盛，過去一直沒起色的投資項目，本月可望看到希望，重新投入精力去認真處理，將會收到不錯的成效。

● 龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者遇到合意的對象，會展開閃電般的愛情攻勢。但運勢的低迷讓這一切猶如鏡中花水中月，因而煩惱連連，憂心忡忡。不如耐心等候，等待合適的時機。

有伴侶：你在愛情中偶爾會產生一些惰性，對另一半的忽略會讓他覺得你在遊戲愛情，對你失去信心，愛情是需要經營的，不要因為懶惰而冷落了你的愛情。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運分析：上半月運勢佳，適合運用靈感來提升工作績效；下半月工作壓力逐漸增大，別心急，適時調整步伐，轉換工作模式，可有轉機。

學業運分析：對學習好像缺少一些熱忱，你這樣有些被動的學習很難有大的進步，月中看到周圍的同學成績有所提高，開始緊張起學習，有了動力學習起來會更有衝勁，也更容易取得進步。

財富運指數：★☆☆☆☆

本月有破財跡象，應當多加注意財物安全，尤其在外出時要看好包包，不要輕易和陌生人搭話，人多熱鬧的地方應該少去。

● 蛇

愛情運指數：★★★★★

單身者：愛情桃花開，單身者戀愛機會多多，有許多異性主動示好，讓你應接不暇，但是要注意不要隨意選擇戀愛對象，以免碰到感情騙子，多多斟酌為好。

有伴侶：戀人之間關係融洽，感情發展平穩，就算是磨合期，也能順利過渡。彼此秉著包容的心態，也讓一些矛盾輕鬆化解，愛情的天空一片晴好。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作踏實，處理每一件事務都喜歡按照計畫進行，從而降低了出錯率，工作效率也得到了提高。雖然也有遇到難題的時候，但在同事的幫助下都能順利完成。

學業運分析：學生族本月學習興趣濃厚，獨立思考和動手能力很強，很喜歡高難度的挑戰，對於完成任務很有成就感。但是在處事過程中有些固執己見，造成同學關係有些緊張。

財富運指數：★★☆☆☆

財運不太理想，投資時太過我行我素，投資失誤機率比較高。若想獲得轉機，則需多聽從旁人的分析與建議，冷靜地進行投資。

● 馬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：跟心儀的對象相處時要特別注意自己的言行舉止，過於偏激的言論和不加修飾的舉止，會給對方留下不好的印象，也會讓你們以後的發展之路就此終止。

有伴侶：感情上容易起波折的一個月，雖然你們都深愛彼此，但是本月受價值觀差異的影響讓你們之間容易發生爭吵，彼此若能多從對方的角度著想，理解了對方將能獲得和解。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運分析：上半月工作較忙碌，精神壓力大，但能獲得長輩的鼓勵支持，讓你很快恢復信心。下半月貴人運逐漸提升，朋友就是你的事業貴人，有機會獲得新的工作任務。

學業運分析：學習是很重要，但是你也很懂得體貼父母，經常會幫助他們做一些家務活，你的孝順讓他們很窩心，覺得為你付出很值得，你交上的優異成績更讓他們欣慰。

財富運指數：★★☆☆☆

本月破財的可能性較大，特別是在月中，由於疏忽大意，很容易成為小偷下手的目標。外出一定要提高警惕，萬分小心！

● 羊

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友在本月會有不錯的桃花運，有機會碰到心儀的對象，但是要把握好機會，一旦錯過就不會有重來的機會。

有伴侶：你們之間已經有了很好的默契，雙方也十分的瞭解，感情一直很穩定，看來離紅地毯之旅不遠了。有時間試著多與雙方長輩溝通。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運分析：思維活躍的你會有很多不錯的新創意，不妨把這些想法拿來與大家分享討論，你的創意會在交流中進一步成熟，而你也能得到新的啟示。

學業運分析：本月學生族思維比較活躍，考慮問題能從多方面出發，時常能找到更為簡便的方法解決難題，遇到同學請教問題應該大方的分享自己的方法，能提升自己在班上的人氣。

財富運指數：★★★★★

本月的投資機遇比較多，財運頗佳，但是要注意各類資訊的準確性，投資風險大，要小心謹慎。特別小心股票投資，須多看少動。不要隨意相信別人給的內幕資訊，一定要仔細分析，方可進行投資。

● 猴

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者不妨在假期和一幫子朋友遊山玩水，寄情山水間，在玩樂中可能覓得志同道合的伴侶。緣分不會一直等在原地，有時也需要你自己主動進攻。

有伴侶：情緒愉悅，會表現出相當強烈的熱情，對愛情的發展充滿期待，會開始為未來做更多的計畫和準備，並對自己充滿信心。如果有好的想法不妨一起分享。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運分析：上半月你的創新意識非常強烈，但是思維比較雜亂，找不到一個確切可行的方案。不過到下半月有機會得到貴人的點撥，助你一臂之力。

學業運分析：學習會感到有些吃力，經常遇到難解的題目，課餘時間多跟同學交流，看看是不是自己的學習方法出現了偏差，找到正確的學習方法可以節約很多的學習時間，而且學習起來也會很輕鬆。

財富運指數：★★☆☆☆

理財上會感到比較迷惘，難以結合自己的實際財產情況做出相應的理財計畫，多徵求長輩意見有助於幫你撥開迷霧，找到適合自己的理財方式。

● 雞

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者要明確自己的擇偶標準，不要有人表白就接受，交往後才發現完全不是自己喜歡的類型再分手，對自己和對方都是一種傷害。對於愛情，要本著寧缺毋濫的態度。

有伴侶：戀愛中的人會受到一些流言蜚語的攻擊，心情十分低落，隨著時間的改變，謠言會有停止的一天。從容應對，不要太放在心上。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運分析：職場中可能遭遇突發狀況，應該在平時多積累專業知識，以免遭遇狀況時手忙腳亂，一時無法應對，讓局面變得更加複雜。

學業運分析：在家長督促下的學習有些像例行公事，每天麻木地做同樣的事情，這樣讓你心生反感。你不妨去發掘學習中的樂趣，從中找到感興趣的事情，學習將會是愉快的旅程。

財富運指數：★★★★★

主財收入穩步上升的同時，少量的偏財也順帶著撈了不少。一個人偷著樂，不如和朋友一起分享心中的喜悅。

● 狗

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：個人能力的提升，讓你在部分異性眼中的身價陡然提升，你的身邊會慢慢出現一些刻意討好你的對象，不要隨便被感動，而是要多留個心眼觀察他們對你是否真心。

有伴侶：本月你們能充分的享受二人世界，無論何時何地只要能和對方在一起就能讓你們感到滿足，但到月底你們某一方可能會因為心情煩悶想要和對方分開一陣子。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運分析：頭腦中會湧現出許多創意，並自認為新穎有趣，但太過前衛的想法卻難以受到上司歡迎，會心有不甘。或許你該為自己做一份詳細計畫，用實際的賣點打動上司。

學業運分析：本月思維活躍，頭腦中有很多新奇的想法，動手能力很強，如果肯花時間，會有不錯的DIY製品出爐，作為禮物送個同學既低碳又有創意，對方會很喜歡哦。

財富運指數：★☆☆☆☆

財政方面時常掛紅燈，錢財流失較嚴重，其實和同事處理好關係並不非得靠請吃飯，只要待人真誠，你的好人家會記在心裡的。

● 豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月親和力很好，在朋友們中人氣頗高，經常會有朋友約你一起玩，在這些集體活動中，你的魅力逐漸顯現，很容易獲得異性的好感，開啟戀情的機會很高。

有伴侶：本月你可能有點碎碎念，如果另一半臉上出現糾結的神態，趕快打住，別讓你的口水淹沒了對方的激情，話太多的時候不妨吃點零食，轉移一下注意力。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運很不錯，企圖心旺盛，對工作充滿鬥志與熱忱，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，收穫頗豐！

學業運分析：本月學生族腦筋轉得很快，你在關鍵時刻總能想到獨特的辦法幫助大家解決困難，在圈子裡的人氣飆升，但是不要妄想把這種小聰明用到學習上，學習就該腳踏實地。

財富運指數：★★★★☆

本月可能會有較多的應酬，會用掉你大部分的錢，但是這些人情投資可能會成為你成功路上的條條捷徑，是本小利大的好生意。