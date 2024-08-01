農曆七月靠普渡「招財補運」？　命理專家警告：別請鬼拿藥單

▲民俗專家廖大乙。（示意圖／翻攝FB／遊學太子爺）

圖文／CTWANT

農曆七月即將到來，今年的「鬼門開」時間，在8月3日晚上11點。習俗中口耳相傳，中元普渡可以「招財補運」。不過民俗專家廖大乙接受媒體採訪時表示，「陽人布施捨得的月份，不可能是補財庫，若在農曆七月想補財位，等於是請鬼拿藥單」。

坊間有傳聞，在農曆七月十五號中元節這天，同樣是「地官赦罪」的日子，如果這一天到土地公廟祭拜，和土地公的坐騎「黑虎將軍」換錢母，就能幫人「補財庫」。此外，還有命理老師會教一些將硬幣將在冰水碗中，或是將紅豆綠豆粗鹽裝在水碗裡潑灑之類的技巧，都號稱可以提升財運。

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但根據《中時新聞網》報導，廖大乙對此表示，「陽人布施捨得的月份，不可能是補財庫，若在農曆七月想補財位，等於是請鬼拿藥單」。若真想增加財運，廖大乙表示，「應是施捨做大公的事，例如捐獻，去做對社會公眾有意義的事叫捨得」。廖大乙還表示，若沒有錢的人，也可透過不同方式行善，「可以去捐血、或將教孝教宗的新聞傳遞給有緣人，這叫布施所得」。

農曆七月不少家庭、公司行號及廟宇等，都會舉辦中元普渡。對於祭祀時的穿搭搭，廖大乙則提醒2種穿搭有忌諱，「好兄弟是無主孤魂，祭拜時，女生千萬不可以穿露肚臍裝，即為『漏財』；另外，穿牛仔褲破褲，代表為『破財』」。

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