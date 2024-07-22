內外反差大！姓名筆劃揭秘：誰是表面浪子、內心深情？

▲有些人看似浪子，骨子裡卻很專情。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

在姓名學中，「筆畫」可以反映出真實性格與感情傾向，就像有些人看似放蕩不羈、拈花惹草，表面上是玩世不恭的浪子，但卻藏著一顆無比深情的心！《科技紫微網》就來為你揭露「外表與內心存在強烈反差」的姓名筆劃（以正體字《康熙字典》為準），不妨參考看看。

● 姓名筆劃的總格或人格：7、13

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熱情奔放，幽默浪漫

此人在人群中的存在感特別強，熱情奔放，幽默風趣，渾身散發著浪漫氣息。很容易與周圍人打成一片，有處處留情的傾向，易給人浪子的印象。其實，此人骨子裡是個深情種，遇到真愛時，能迅速整理情感，撇清曖昧不清的關係，一心一意只愛一個人。

● 姓名筆劃的總格或人格：6、24

感性多情，不懂拒絕

此人給人的感覺帶點憂鬱氣息，心思細膩，對待周圍的人很友善，魅力也在不知不覺間流露，又不拒桃花，是個多情種。其實，他並不知道自己處處留情，只是不懂拒絕。一旦愛上一個人，則會全心全意付出，愛得死心塌地，不惜委曲求全。

● 姓名筆劃的總格或人格：31、18

能說會道，桃花環繞

他就是人群中那個眉飛色舞、高談闊論，憑藉口才吸引一波又一波桃花的人。他能把周圍人哄得很開心，感覺就像個花心大少，實則他的骨子裡藏著無比深情，只要遇到了那個對的人，就會想要安定下來，眼裡心裡都是滿滿的深情。

● 姓名筆劃的總格或人格：15、40

尋尋覓覓，四處留情

他看起來就是個浪子，在還沒遇到真愛以前，總是跟周圍人十分熟絡、曖昧，在桃花叢中尋尋覓覓，感情來得快去得也快，讓人感覺很花心、不靠譜。其實，他只是心性未定，又愛玩，等他有過一些感情經歷後，遇到認定的那個人，骨子裡的深情才會逐漸顯現。

從姓名筆劃看起來，表面花心、內心深情的人真不少！所以，凡事不能以貌取人，還是要透過實際相處，才能真正了解對方！