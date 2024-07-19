生命靈數揭祕！從「生日密碼」看幾歲出現桃花大運

▲從生命靈數可以看出桃花大運約在幾歲出現。（示意圖／視覺中國CFP）

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「生命靈數」源於古希臘的占數術，是每個人出生時的一組獨特數字，一共分成1-9號人，不僅能看出個人性格、天賦、人生課題等面向，也可測算人生運勢。《科技紫微網》帶你從生命靈數解析「桃花大運」約在幾歲出現，不妨參考看看。

生命靈數計算方法：

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將你的西元出生年月日各個位數拆開來相加，直到成為個位數字。

舉例：1998年12月8日

1+9+9+8+1+2+8=38

3+8=11

1+1=2

生命靈數為2

生命靈數1、3、5

從你的生命靈數來看，你在30-35歲走桃花大運的機率很高。在這段時間裡，你最易散發出成熟的魅力，性感的一面也易突顯，尤其在宴會場所（婚宴會館、餐會宴會館）、娛樂場所遇到有緣人的機率很高，也有機會在外出洽談、旅遊等途中與心儀對象結緣，要好好把握。

生命靈數2、6、8

根據你的生命靈數，你最有機會在32-38歲走桃花大運。在這段時間裡，你與充滿溫情、責任心強的顧家型桃花最為有緣，有機會談一場甜蜜而長久的感情。特別是32、36、38歲這幾歲，桃花運最為旺盛，遇到良緣的機率很高。

生命靈數4、7、9

從你的生命靈數來看，你最有機會在34-39歲走桃花大運。在這段時間裡，你對待愛情更為理性務實，多能邂逅優質桃花。與知性、獨立、有追求的事業型桃花頗為有緣，有機會透過職場、相親與心儀對象結緣，請不要錯過！