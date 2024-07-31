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鬼月財運旺！4生肖「鬼門一開財運馬上開」

七月半、鬼月（圖／CFP）

▲鬼月即將來臨，快看自己鬼月的財運旺不旺。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

農曆7月鬼月即將到來，今年鬼門開時間是在周六(8/3)晚上11點，清水孟國際塔羅小孟老師整理出「鬼門一開財運馬上開」的4大生肖，快來看看鬼月期間你的財運有沒有特別旺！

屬「馬」

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屬馬的朋友，在鬼月工作靈感特別強烈，把想到的點子多多記錄下來，即使現在用不到，以後也有機會用到，他們的創新想法不僅能幫助同事，也能為自己帶來正財運。另外，鬼月也是他們談加薪的好時機，有可能為自己爭取到理想的價格，要好好把握，正財運勢旺到爆，鬼月大發正財。

屬「牛」

屬牛的朋友，鬼月財運驚人，在鬼月期間會有許多投資機會，都會有好的結果，若是你這個月有想要投資基金、股票等等，可以詢問屬牛的朋友，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運大發。

屬「猴」

屬猴的朋友，通常都是省錢達人，買東西前會貨比三家，鬼月他們能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外，也會有同事請客吃飯、朋友突然送禮的機會，讓他們在鬼月倍感溫馨。

屬「雞」

屬雞的朋友，偏財運非常旺盛，可以多買刮刮樂、大樂透，或到量販店參加抽獎活動，都能抽到不錯的獎項，若是有想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格買到，鬼月能有大發橫財的機率。

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