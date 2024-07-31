高科大2教授收錢「找槍手幫學生寫論文」　師生超慘下場曝

▲高雄科技大學發生嚴重學倫爭議。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄科技大學發生嚴重學倫爭議，唐惠欽、王嘉南教授遭控收錢，替學生找槍手代寫論文，並護航學生取得學位，被依貪污罪法辦。校方今(31日)強調配合司法調查，涉案學生若違法屬實，將撤銷畢業資格、學位論文，並退學；涉案教授若經判決確定有罪，則依法辦理解聘且終身不得任教。

唐惠欽、王嘉南是高科大工業工程與管理學系專任教授，藉由指導校內碩博士生機會，提議可將論文交給教授協助，並以每件收受10至20萬元不等金額，涉嫌收受學生金錢，協助學生找「槍手」代寫論文，並且護航學生通過學位考試取得學位。

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高科大對此案提出聲明，本案於今年6月18日碩士在職專班學生向媒體陳述學位論文爭議事件，當時本校即已主動啟動相關調查，後續經檢方展開調查後，本校完全配合並尊重司法調查。

▲高科大工業工程與管理學系2教授收錢替學生找槍手代寫論文。（圖／ETtoday資料照）

針對校方對涉案師生做出的處置，高科打表示，關於學生學位論文部分，依本校「碩博士學位論文抄襲代寫舞弊處理要點」進行調查及審議，對本案涉案學生予以調查。經調查後，若涉案學生違法行為屬實，則依前開處理要點規定，將該生的畢業資格與學位論文予以撤銷，並以退學論處。

至於涉案教師部分，高科大指出，如有相關違法事證或當事人承認犯罪事實，依「教師法」及本校「專任教師聘約」規定，召開三級教評會審議，依審議結果辦理。倘若涉案教師經判決有罪確定，本校即依教師法第14條第1項第2款規定，辦理解聘且終身不得聘任為教師之事宜。

高科大強調，目前案件仍在司法偵查中，尚未起訴，仍待司法偵審調查，本校秉持「毋枉毋縱」的嚴正立場，配合司法機關查察，並立即啟動校內相關處置措施。

橋頭地檢署日前指揮高雄市調處發動搜索，帶回唐、王2人，以及兩人所指導的學生，經複訊後，檢方認為唐、王以及一名鄭姓學生涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，因此向法院聲請羈押禁見。

但法院分別裁定唐、王、鄭以20萬、10萬、5萬交保，另外劉姓、陳姓、江姓、葉姓、蔡姓等5名學生經檢察官訊問後則均以10萬元交保。