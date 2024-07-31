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獨／南霸天啦啦隊人氣女神「官宣」拿mic男　男主角：給我們空間

記者吳奕靖／高雄報導

曾在亞錦賽時爆紅，有「南霸天人氣王」之稱的統一獅啦啦隊「瑟七（林沂玟）」，在網路節目《懿想天開》當中疑似官宣「我男友是拿Mic的」，而這位緋聞男友就是富邦球隊的團長Travis崔維斯（阿崔），但兩個人真的是一對戀人嗎？男主角給了答案。

▲阿崔跟緋聞女友瑟七合體拍照 。（圖／阿崔提供）

▲阿崔跟緋聞女友瑟七合體拍照 。（圖／阿崔提供）

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瑟七520時在IG曬出與阿崔的「CP同框照」，並驚喜分享道「你們覺得我們適合嗎…？」嚇壞許多粉絲。大家都猜測兩個人是否真的在一起，甚至在明星賽時，阿崔跟其他啦啦隊員互動，都被拿出來「放大檢視」，尤其是他幫台鋼女神安芝儇綁鞋帶，當場還被「制裁」，到底瑟七跟阿崔是不是一對戀人呢？

▲阿崔跟緋聞女友瑟七合體拍照 。（圖／阿崔提供）

▲阿崔跟瑟七傳緋聞，不少球迷都給予祝福 。（圖／阿崔提供）

阿崔接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，鬆口談到這段感情，嘴上是掩不住的笑意，他說：「瑟七就是...看大家希望我們是什麼關係，有看到很多留言很支持我們，也有人是覺得為什麼阿崔可以，我們剛好有情侶服，拍著拍著就...好像滿好看的，就跟大家分享」。

記者直接單刀詢問「你們倆到底是不是一對」，阿崔頓了一下強調：「我..呃..我們大家一些想像空間，給我們一點空間嘛，就是我們會一起努力應援，雖然我們分屬不同隊，在適當場合或是明星賽就可以同台，平常就各自努力，我希望今年有機會在總冠軍賽廝殺，但是公歸公，私歸私」。

▲阿崔跟緋聞女友瑟七合體拍照 。（圖／阿崔提供）

▲阿崔幫安芝儇綁鞋帶 。（圖／阿崔提供）

不過他在明星賽幫安芝儇綁鞋帶，也成球迷一時熱議題話題梗，阿崔解釋「這一切就是巧合，我們身為台灣的男生要體貼，因為當時她就在我旁邊，她就是鞋帶掉了，她跟我講說鞋帶掉了，我就看一下，但是當下因為在應援，我也來不及講什麼英文，就直接蹲下幫她綁，她就說我很親切也謝謝我，結果有人發現了，但是沒想到琳妲就對我下手，但一切都是巧合，因為掉鞋帶對正在跳應援的隊員來說，是一件很危險的事」。

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