獨／凱米狂襲竟帶隊餐敘！分局長比讚被罵爆　桃市警局怒重懲





▲桃園八德分局長王鉉仁（紅箭頭）在凱米颱風一級開設期間，帶隊餐敘 。（圖／投訴民眾提供）

記者吳奕靖／桃園報導

凱米強颱侵襲台灣，不過現在卻傳出颱風前夕，桃園市政府災害應變中心23日宣布一級開設後，竟有一名分局長帶著分局包含2名副分局長等多名幹部離開分局，參加宴會。同桌餐敘還合照比讚，結果照片流出之後被罵爆。對此桃園市政府警察局證實確有此事，表示將依照規定進行懲處。

據指出，23日凱米颱風來襲前夕，桃園市政府災變中心在當天下午四點宣布一級開設後，桃園市政府就公布訊息「表示另已責成各單位主管堅守崗位」之外，同時依照桃園市各級災害應變中心作業要點規定：編組單位應該完成進駐，也就是警察局的分局長在一級開設之後，應該完成「進駐」就是坐鎮分局裡頭，應變相關災情以及回報。

但是沒想到桃園市警察局八德分局長王鉉仁在災變中心一級開設之後的晚間，就帶著兩名副分局長、分局內三名「兩線三」的幹部出席宴會，而且還合照比讚！據了解這場餐敘是跟民力、警友會每兩個月一次的聯誼餐敘，照片流出之後被罵爆，質疑為何分局長還敢前往餐敘，相較其他分局長乖乖在分局內吃便當留守，防範強颱的狀況形成明顯對比。

▲餐敘時間是在23日晚上，合照當中還比出讚的手勢 。（圖／投訴民眾提供）

據了解，警政署長張榮興對這件事，在署務會報當中用非常罕見的嚴厲口氣表示，希望分局長們能夠「堅守崗位」，同時桃園市警察局長吳坤旭對這件事也非常震怒並下令清查。對此，桃園市政府警察局回應：「有關本局八德分局長王鉉仁帶同所屬同仁於7月23日晚間參加協勤民力慰勞餐會，因時值防颱一級開設期間，經調查該餐會雖屬慰勉感謝協勤民力平日辛勞性質，惟易衍生社會觀感不佳，八德分局長深感抱歉並自請處分，本局依規行政懲處以維勤務紀律。」