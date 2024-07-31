不爽被分手！高雄男師持槍、電擊棒攻擊同事　終身不得任教

▲高雄小港某國中男女老師交往後分手，竟衍生校園恐怖暴力。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區一所國中男女老師交往，今年6月底，男老師不滿女方分手，竟在校內持手槍和電擊棒攻擊女方，學校發現後立即報警，目前案件仍由司法單位偵辦中，男師也遭羈押。教育局表示，經教評會決議，將男師提報不適任人員系統，終身不得再聘。

黃姓代理男老師去年到校任職後，與校內樂團劉姓女代理老師交往，兩人分手後，黃姓男師心生不滿，6月25日趁放學時間，持手槍、電擊棒在學校地下室攻擊劉姓女師。

▲黃姓男師持手槍、電擊棒於學校地下室攻擊女老師。（圖／取自Flickr）

所幸當時路過同事經過，緊急上前奪下兇器，黃男才沒有得逞，劉女也在家人陪同下就醫，目前暫無大礙，不過飽受驚嚇目前仍休養中。

校方當下也立刻報警，並進行校安通報，教育局督導學校依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，召開校事會議及教師評審委員會；同時依據同辦法第11條規定：「依刑事訴訟程序被通緝或羈押，當然暫時予以停止聘約之執行。」經學校教評會決議，該員不得再聘任為兼任、代課及代理教師。

據悉，由於黃師犯行情節重大，警方依傷害罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦，目前仍遭收押，案件持續偵辦中。

教育局指出，黃姓男師有合格教師證，也是本科系碩班畢業，曾有擔任學校組長經驗，符合錄取所需資格，未料卻知法犯法、預謀犯案。黃師犯行重大，於理於法都已不適合擔任教職，已提報全國「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，防堵他再進入教育場域，該師經判刑定讞後，終身不得再聘。



教育局強調，此案危害校園安全程度甚鉅，為釐清事件細節，並防止類似案件再次發生，以強化校園安全防護機制，教育局也召集精神科醫師、律師等專業人員組成小組入校協助調查，未來會將本案例提供各學校參考，以防止類似案件再次發生。教育局同時也要求學校，需更強化落實出入管理與校園巡查、增強師生危機處理能力、並提供輔導資源予需要之師生。