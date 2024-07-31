2個月匯245萬不手軟！台中男成VIP　車手「厚禮數」收款前先送燕窩

▲▼從事製造業的男子，2個月內匯出245萬元，被詐團列為VIP大咖，收款前還先送他燕窩。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市從事製造業的42歲李姓男子，誤投資群組詐騙陷阱，2個月內面交、匯款10次，慘被詐騙245萬元，由於出手大方，被詐團列為VIP等級，19歲宋姓車手為把握這個大咖，最近獅子大開口，要求面交230萬元，特地等到超商買了價值1200元的燕窩、葉黃素，宋男現身收款時，一見大批員警圍捕，嚇出一身冷汗慘遭逮捕。

李男誤加股票當沖LINE投資群組，希望透過群組「報明牌」獲利，今年5月，第一次面交時，阿莎力的支付65萬元現金，隔月再度面交130萬元，這中間也有多次匯款，總共「投資」245萬元，直到又被要求面交230萬元，才心生疑慮報警。

台中市警察局第四分局春社派出所獲報後展開誘捕，約出車手在春安路面交取款，由於李男給錢大方，被詐團列為VIP頂級客戶，詐團放長線釣大魚，特地要求宋姓車手取款前，先去購買知名燕窩、葉黃素等禮盒，當作伴手禮。

當宋男現身向李男取款、送禮時，突然被大批出現的員警團團包圍，一時嚇呆了，才知道李已報警，全案偵訊後依詐欺、洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦。