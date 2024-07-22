【廣編】連六年熱銷斷貨老協珍「燕窩月餅」　全新頂級烏魚子口味再掀搶購潮

▲八十年老店老協珍今年推出「頂級限量烏魚子月餅禮盒」，風味獨特適合送禮。

圖、文／老協珍提供



八十年老店老協珍「燕窩月餅」連續六年熱賣，往往在中秋節前一個月即銷售一空，不僅深受台灣人的喜愛，更是來自日本、馬來西亞、香港等國際旅客的指定購買商品！今年老協珍推出「頂級限量烏魚子月餅禮盒」，揉合傳統港式工法與野生烏金風味，創新融入台灣人獨有以烏魚子夾蘋果切片的獨門吃法，搭配鹹蛋黃、奶油等原料製成奶皇內餡，將野生烏魚子包入餅內，並以蘋果入餡，打造創新口味，清新果香融合魚卵香氣，搭配香濃軟滑、綿蜜不黏牙的餅皮，完美呈現極緻口感，讓人唇齒留香、鮮味無窮！

老協珍經典口味「頂級燕窩月餅禮盒」嚴選印尼頂級官燕盞，以獨門配方蜜製綿密燕窩，細緻絲滑，精選白鳳豆、鹹蛋黃，與奶油以完美比例製成綿密滑順的港式奶皇內餡，一口咬下，濃郁香氣縈繞在唇齒間，難以忘懷，不僅民眾及公司行號大量訂購，更吸引國際旅客慕名指定。

今年的中秋月餅禮盒包裝設計也令人耳目一新。典雅的圓潤設計搭配大膽的銀灰色基調，展現現代感設計風格，結合橙橘與柔黃的漸層色調，象徵中秋溫馨團圓。精美包裝上所展示的月餅誘人切面，充分彰顯八十年老店的歷史底蘊與品質保證，傳遞真切的心意與祝福。為滿足疫情解封後國內外消費者的送禮需求，老協珍將往年限量的2,000組中秋禮盒增加至5,000組，「頂級燕窩月餅禮盒(4入)」、「頂級烏魚子月餅禮盒(4入)」售價1,080元，即日起，老協珍官網及門市同步開放預購，MOMO預計9月1日發售。