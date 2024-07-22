　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】連六年熱銷斷貨老協珍「燕窩月餅」　全新頂級烏魚子口味再掀搶購潮

▲▼月餅,中秋節,老協珍,烏魚子,燕窩,送禮。（圖／業者提供）

▲八十年老店老協珍今年推出「頂級限量烏魚子月餅禮盒」，風味獨特適合送禮。

圖、文／老協珍提供
    
八十年老店老協珍「燕窩月餅」連續六年熱賣，往往在中秋節前一個月即銷售一空，不僅深受台灣人的喜愛，更是來自日本、馬來西亞、香港等國際旅客的指定購買商品！今年老協珍推出「頂級限量烏魚子月餅禮盒」，揉合傳統港式工法與野生烏金風味，創新融入台灣人獨有以烏魚子夾蘋果切片的獨門吃法，搭配鹹蛋黃、奶油等原料製成奶皇內餡，將野生烏魚子包入餅內，並以蘋果入餡，打造創新口味，清新果香融合魚卵香氣，搭配香濃軟滑、綿蜜不黏牙的餅皮，完美呈現極緻口感，讓人唇齒留香、鮮味無窮！

老協珍經典口味「頂級燕窩月餅禮盒」嚴選印尼頂級官燕盞，以獨門配方蜜製綿密燕窩，細緻絲滑，精選白鳳豆、鹹蛋黃，與奶油以完美比例製成綿密滑順的港式奶皇內餡，一口咬下，濃郁香氣縈繞在唇齒間，難以忘懷，不僅民眾及公司行號大量訂購，更吸引國際旅客慕名指定。

今年的中秋月餅禮盒包裝設計也令人耳目一新。典雅的圓潤設計搭配大膽的銀灰色基調，展現現代感設計風格，結合橙橘與柔黃的漸層色調，象徵中秋溫馨團圓。精美包裝上所展示的月餅誘人切面，充分彰顯八十年老店的歷史底蘊與品質保證，傳遞真切的心意與祝福。為滿足疫情解封後國內外消費者的送禮需求，老協珍將往年限量的2,000組中秋禮盒增加至5,000組，「頂級燕窩月餅禮盒(4入)」、「頂級烏魚子月餅禮盒(4入)」售價1,080元，即日起，老協珍官網及門市同步開放預購，MOMO預計9月1日發售。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人戳破內幕　無奈：不知從何時開始
快訊／小吳、紀卜心發聯合聲明
快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐
女子忠孝東路墜樓亡！　死前曾打給老公
快訊／毛畯珅涉性侵6女童　改口只認猥褻再押2個月
救生育率　研擬「每胎每月補助3萬」
三峽飆40.1高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因
颱風凱米增強中！　北市水門最快明天「只出不進」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

【廣編】連六年熱銷斷貨老協珍「燕窩月餅」　全新頂級烏魚子口味再掀搶購潮

快訊／北車超商驚見老鼠！業者：第一時間已報廢商品與清潔消毒

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看　經典雪碧思樂冰回歸

超夯送禮曝光！人氣茶飲推出5款「限定新包裝」網友大推必BUY

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

萬安演習登場！「2大外送平台」連4天暫停外送時段、縣市一次看

麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐！有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1

第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

【廣編】連六年熱銷斷貨老協珍「燕窩月餅」　全新頂級烏魚子口味再掀搶購潮

快訊／北車超商驚見老鼠！業者：第一時間已報廢商品與清潔消毒

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看　經典雪碧思樂冰回歸

超夯送禮曝光！人氣茶飲推出5款「限定新包裝」網友大推必BUY

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

萬安演習登場！「2大外送平台」連4天暫停外送時段、縣市一次看

麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐！有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1

第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂

住進高人氣森林遊樂區！開箱溪頭福華漢光樓全館唯一蜜月套房

499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

巨嬰撐不住！00940失守10元發行價　股民急喊：自救會回歸

租屋處冷氣不涼！他自費更換「退租卻帶不走」　結局曝光

閩南語考試改台灣國語！黃國昌酸：整天搞意識形態　要不要也改課本？

密集恐懼視覺驚悚！觀眾看完《嘎啦》直接吐在影廳

高雄夢時代「動漫祭」14個角色齊聚　合影買周邊通通有

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

跟上詹皇、字母哥等世界巨星腳步　王冠閎成台灣代表：我只想贏

徐若瑄突接到老師電話！急奔學校「帶兒看醫生」：最害怕的事之一

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

消費熱門新聞

小7櫃檯買得到地方伴手禮掀討論

美式賣場汪汪隊尿布每片4.3元起

北車超商驚見老鼠！業者：第一時間已報廢商品與清潔消毒

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

萬安演習登場！2大外送平台連4天暫停外送時段、縣市一次看

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看

配合萬安演習　2大外送平台「暫停外送地區、時段」先看

麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

店員冰安全帽慘了　龜記曝最新處罰

更多熱門

相關新聞

三得利角瓶聯名inari推蛋黃酥

三得利角瓶聯名inari推蛋黃酥

中秋佳節將至，傳統蛋黃酥再次成為送禮首選。三得利角瓶與現代居酒屋inari合作，推出一款融合東方糕點與西方威士忌的創新蛋黃酥，為古老節慶點心注入新意；簡天才旗下LA ONE烘焙坊近期也針對中秋送禮，推出「鹽之花波蘿蛋黃酥」、「鹽之花奶皇流心酥」話題之作，近期也開放預訂。

不二坊公告了：8／4開放中秋預購

不二坊公告了：8／4開放中秋預購

CUPETIT卡柏蒂「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

CUPETIT卡柏蒂「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

關鍵字：

月餅中秋節老協珍烏魚子燕窩送禮

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面