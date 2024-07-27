車太久沒開會壞！颱風夜重劃區暖車　台中男2度酒駕下場超慘

記者鄧木卿／台中報導

台中市44歲黃姓男子今年2月因酒駕被扣車牌，5個月來，車子一直沒開，而且才買5年多，他想起技士提醒「車子太久沒開會壞掉」，於是趁著颱風夜，把mini cooper開到重劃區繞繞，原以為沒人沒車，豈料因為沒有懸掛車牌，反被巡邏警方注意，更慘的是，酒測值0.37mg/l，黃男10年內第2次酒駕累犯，可處12萬元以下罰鍰。

▲▼男子認為，車子太久沒開會壞掉，於是趁著颱風夜在重劃區開車，結果酒駕被逮。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局南屯派出所巡佐賈寅星、警員楊昇儒，25日凌晨1點多，巡經文心南六路、豐富路口時，發現一輛自小客車未懸掛車牌，隨即趨前盤查。

黃男下車後散發濃濃酒味，一臉歉意的說，因為放颱風假，閒來無事在家小酌，想起剛買的車子已經好幾個月沒開了，修車廠技士也說，車子太久沒開會壞掉，於是趁著深夜路上沒人沒車，就開著車在重劃區四處晃晃，壓根兒沒想到被警察盯上。

警方表示，黃男今年2月才因酒駕被逮，車牌被查扣，本該不能開車，卻心存僥倖的想趁颱風夜暖車，結果還是被攔查，黃嫌未懸掛車牌駕車，依道路交通管理處罰條例第12條可處1萬800元以下罰鍰，加上10年內第2次酒駕，可處12萬以下罰鍰，且移置保管該汽車，扣繳牌照，得不償失。全案移送臺中地檢署偵辦。