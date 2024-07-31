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協助凱米災民重建家園　林岱樺籲中央提供30萬元無息貸款

▲▼民進黨立委林岱樺召開 30萬無息貸款 攜手重建美好家園 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林岱樺召開「30萬無息貸款 攜手重建美好家園」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

凱米颱風帶來的龐大雨量，南台灣災情嚴重，高雄市各地都傳出淹水，市民面臨嚴重的財產損失。民進黨立委林岱樺指出，此次颱風災情範圍廣泛，為了協助受災民眾重建家園，她呼籲中央主管機關提供30萬元的無息分期貸款，並規劃長期（10年至20年）的償還方案，幫助民眾修繕家電、傢俱、廚具、鐵捲門等，以促進民眾盡快恢復正常生活。

林岱樺也指出，此次颱風災情範圍廣泛，初步統計受損物品除了家庭用品，也涵蓋商業設施，對小型企業的影響尤為顯著。她進一步呼籲，針對我國國情及產業發展策略，應該進一步結合產業發展政策目標，成立「凱米風災中小企業災害復舊專案貸款」，製造業每家提供最高額度5千萬元之低利貸款，做為重置廠房、營業場所、機器設備等資本性支出，購置原物料、商品等週轉金之使用。另受災店家則提供100萬之低利貸款。

她提出，針對泡水工廠其中機器設備，受災業者若採用低碳、節能化設備採購，則給予50%上限之低碳節能設備補助，剩餘50%另案提供設備採購零利率貸款。受災業者若採購低碳節能設備，即納入［生產設備投資］的營利事業所得稅的減免項目。 成立「凱米風災後復建服務團」，由各工業區服務中心、中華民國特定工廠聯合會執行，以每企業50萬額度為限，進行受災廠商訪視，提供協助事項包含稅務減免、融資貸款及泡水機械設備維修校正等服務。

林岱樺表示，高雄市政府已積極啟動相關救助措施，並與各界合作，提供必要的資源與支援，但也提醒政府設置專門的諮詢服務窗口，協助民眾了解貸款申請流程，並提供法律及財務諮詢，以確保每位受災者獲得應有的支持與指導。

針對高雄市中小企業、工業區、科技產業園區及科學園區的災損情形，林岱樺建議中央主管機關啟動相關紓困措施，迅速協助企業恢復正常營運。她提議相關部會針對各項稅金減免（如綜所稅、營業稅、牌照稅、燃料稅）及企業優惠貸款補貼方案，並提供企業及工業區防水閘門設置補助。此外，應根據各產業特性，制定復工復舊、創業及延長獎勵等相關穩定產業的方案。

主計總處公務預算處李培源簡任視察表示，各主管部會已優先提供災害救助事項，將從寬、從簡、從速全力協助民眾早日恢復家園。財政部賦稅署賴基福組長指出，民眾或業者如有財損，於災害損失發生後可申請災害損失，本署將積極協助受災納稅義務人申請各項租稅減免。

金管會銀行局周怡玫副組長則表示，將協調銀行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施，為受災戶提供必要支援。她強調，資金短缺是重建過程中的主要挑戰，目前受災的家庭與企業急需資金支持，以恢復正常生活與營運。有了這筆無息貸款，不僅能幫助家庭修復損壞的設施，還能促進當地經濟復甦，為受災民眾帶來重建的希望與信心。

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