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社會 社會焦點 保障人權

快訊／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多　3警2老師涉案

記者張君豪／台北報導

刑事局科技犯罪防制中心31日對外正式說明創意私房論壇案件偵辦成果，刑事局表示，6月12日警方秘密逮捕該論壇金流帳房張男（30歲）、朱男（34歲），並逮捕論壇幫非法影片打浮水印、流水編號的許姓影音助理（37歲），檢警擒賊先擒王，逮捕該論壇在台負責出金、後製兒少偷拍影片的關鍵幹部，等同先摘除創意私房論壇創辦人老馬在台左膀右臂，據傳有幹部轉為檢方汙點證人，檢警得以拿到創意私房兒少影音犯罪產業在台拍攝、購買所有成員資料，今年7月中旬展開全台大搜捕行動，總計逮捕全台會員及偷拍惡狼總計116人，其中以科技業工程師、科技業從業人員最多。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局科技犯罪防制中心逮捕創意私房論壇在台帳房張男、朱男等人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局科技犯罪防制中心在本波掃蕩創意私房行動中，查扣不法所得共計新台幣96萬、港幣4300元以及人民幣6000元；合計不法利益達新台幣100萬元以上。並在帳房張男住處查扣27本存摺往來金流，成為台灣所有偷拍惡狼涉案的關鍵證據。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

這波拘提行動中雖然造成板橋某科技業工程師和中和某補習班負責人墜樓身亡，刑事局科技犯罪防制中心主任表示：「被傷害最深的是被偷拍的女性被害人，涉案犯嫌包含墜樓身亡、涉嫌偷拍兒少影像的兩名犯嫌，他們都欠被害人一個道歉」，強調檢警執法過程並無不當，也當場駁斥外界的陰謀論。

據傳這波創意私房全台大逮捕行動中，檢警意外抓到3名基層警員曾購買該論壇會員帳號，並購買非法偷拍兒少影片，另外除了中和墜樓身亡、偷拍自己經營補習班女學生上廁所的老師外，還有一名在北部某公立學校任教的C姓老師涉案，不排除該名老師在校園內裝設針孔偷拍校園女學生；檢警清查總計有3警、5公務員和2名老師涉案。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明，圖為偽裝成延長線的針孔偷拍器。（圖／記者張君豪翻攝）

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