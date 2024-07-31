快訊／機車停一排突自燃！市民大道8車「燒到剩骨架」　路人傻眼

▲北市市民大道機車自燃，8車受損。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者黃彥傑、黃資真／台北報導

北市市民大道人行道上今（31日）中午發生火警，1輛停放的機車突然不明原因起火燃燒，並延燒一旁機車，消防人員獲報到場佈線搶救約10分鐘後順利撲滅火勢，總計一共燒毀8輛機車，所幸無人受傷，目前警方已拉起封鎖線，詳細原因有待火調人員調查釐清。

照片中至少3輛機車燒到剩碳黑骨架，其他機車則是龍頭熔毀、坐墊泡棉露出，看起來十分慘烈，據目擊民眾表示，懷疑是天氣太熱導致機車自燃，不過起火原因仍有待釐清。