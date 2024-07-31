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社會 社會焦點 保障人權

北市金幣公司欠稅82萬！上萬件「特殊可愛」紀念幣8／6拍賣

記者黃宥寧／台北報導

來撿便宜囉！北市大同區台灣大洋金幣有限公司，因積欠新台幣82萬餘元的稅款等，遭行政執行署士林分署依法執行。據了解，該公司專門經銷大陸貴金屬紀念幣，並曾獲得國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會和中國金幣總公司等授權，士林分署將於8月6日下午3時在「123聯合拍賣會」中進行首波拍賣。

法務部行政執行署士林分署（下稱士林分署）特別訂於113年（下同）8月5日(星期一)下午3時至4時在一樓拍賣室舉辦「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣（鈔）鑑賞會」，為8月6日(星期二)史上最多紀念幣首波拍賣會先揭開序幕。本次拍賣標的為台灣大○金幣有限公司（下稱：大○金幣公司）所有之各式各樣銀幣、紀念幣（鈔）、銅章等80項，每項標的均定有底價，由應買人到場喊價競標，只要您出價最高且達底價，就有機會把喜歡的物件帶回家喔！機會難得，有興趣的民眾切勿錯過這次撿便宜的大好機會，相關應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。 一家設址於臺北市大同區大○金幣公司成立於97年，依該公司官網及全國職工福利資訊中心揭示資訊顯示，該公司係負責中國貴金屬紀念幣的台灣地區總經銷，曾獲國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會及中國金幣總公司等授權。該公司積欠營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金、勞工保險費等計91筆，合計欠繳金額為新臺幣（下同）82萬餘元，自112年4月起陸續移送士林分署執行，經執行該公司銀行存款及應收款項，僅徵起5萬餘元。 行政執行官調查發現大○金幣公司仍持續在大同區營運，在其官網及數個知名網站上販售商品，並且不斷推出新品，卻未曾履行上開欠稅、欠費，在今年5月底率領執行人員前往公司營運處所，查封櫃台所展售各式各樣紀念幣，查封數量達1萬餘件，查封箱數共計12箱。首波拍賣會即將在8月6日下午3時「123聯合拍賣會」登場，拍賣物件有小朋友喜愛的熊貓圓仔銀幣、40周年銅章及紀念章，也有大人喜愛的2018俄羅斯世足、世足紀念幣/鈔、里約奧運、倫敦奧運、北京冬奧紀念幣/鈔，當然少不了受大眾喜愛的十二生肖銀幣、套幣、紀念幣、銅章，就連中國兵馬俑30年紀念券、西方名著哈利波特銀幣、亞瑟王、梅林、女巫銅鎳幣及世界文化遺產紀念幣都有。士林分署為吸引喜愛圓仔、生肖、世足、奧運、中西文化等各式各樣紀念幣的朋友們都能有準備地踴躍參與這場「紀念幣拍賣會」，特別訂於 8月5日下午3時至4時在士林分署舉辦鑑賞會，為首波8月6日拍賣會先揭開序幕。無論是想增值收藏、喜好各式各樣紀念幣的朋友們，不妨走一趟鑑賞會及8月6日「123聯合拍賣會」，機會難得，千萬不要錯過喔！ 士林分署特別提醒，本次8月6日「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣拍賣會」從當天下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，3時起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。關於拍賣詳細內容及條件請詳閱士林分署動產拍賣公告，歡迎民眾屆時踴躍到場，共襄盛舉。

▲北市大同區1家金幣公司欠稅遭執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該公司成立於2008年，卻陸續積欠營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金、勞工保險費等計91筆，合計欠繳金額為台幣82萬餘元，從去年4月起陸續移送士林分署執行，經執行該公司銀行存款及應收款項，僅徵得5萬餘元，今年5月底，分署帶領執行人員前往該公司查封了約1萬件紀念幣，查封箱數共計12箱。

士林執行署將於8月6日下午3時在「123聯合拍賣會」進行拍賣，物件涵蓋了小朋友喜愛的熊貓圓仔銀幣、40周年銅章及紀念章；大人喜愛的2018俄羅斯世足紀念幣、世足紀念鈔、里約奧運、倫敦奧運及北京冬奧紀念幣；以及十二生肖銀幣、套幣、紀念幣和銅章。此外，還有中國兵馬俑30年紀念券、西方名著哈利波特銀幣、亞瑟王、梅林、女巫銅鎳幣和世界文化遺產紀念幣等珍貴物品。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲拍賣品涵蓋了小朋友喜愛的熊貓圓仔銀幣、40周年銅章及紀念章等。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為了讓紀念幣愛好者提前了解拍賣品，分署特別於8月5日下午3時至4時，在士林分署一樓拍賣室舉辦「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣鑑賞會」，為8月6日的拍賣會揭開序幕，無論是想增值收藏還是喜好各式紀念幣的朋友們，這次活動絕對不容錯過。

最後也溫馨提醒，本次8月6日「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣拍賣會」從當天下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，3時起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。關於拍賣詳細內容及條件請詳閱士林分署動產拍賣公告，歡迎民眾屆時踴躍到場，共襄盛舉。

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