北市金幣公司欠稅82萬！上萬件「特殊可愛」紀念幣8／6拍賣

記者黃宥寧／台北報導

來撿便宜囉！北市大同區台灣大洋金幣有限公司，因積欠新台幣82萬餘元的稅款等，遭行政執行署士林分署依法執行。據了解，該公司專門經銷大陸貴金屬紀念幣，並曾獲得國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會和中國金幣總公司等授權，士林分署將於8月6日下午3時在「123聯合拍賣會」中進行首波拍賣。

▲北市大同區1家金幣公司欠稅遭執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該公司成立於2008年，卻陸續積欠營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金、勞工保險費等計91筆，合計欠繳金額為台幣82萬餘元，從去年4月起陸續移送士林分署執行，經執行該公司銀行存款及應收款項，僅徵得5萬餘元，今年5月底，分署帶領執行人員前往該公司查封了約1萬件紀念幣，查封箱數共計12箱。

士林執行署將於8月6日下午3時在「123聯合拍賣會」進行拍賣，物件涵蓋了小朋友喜愛的熊貓圓仔銀幣、40周年銅章及紀念章；大人喜愛的2018俄羅斯世足紀念幣、世足紀念鈔、里約奧運、倫敦奧運及北京冬奧紀念幣；以及十二生肖銀幣、套幣、紀念幣和銅章。此外，還有中國兵馬俑30年紀念券、西方名著哈利波特銀幣、亞瑟王、梅林、女巫銅鎳幣和世界文化遺產紀念幣等珍貴物品。

▲拍賣品涵蓋了小朋友喜愛的熊貓圓仔銀幣、40周年銅章及紀念章等。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為了讓紀念幣愛好者提前了解拍賣品，分署特別於8月5日下午3時至4時，在士林分署一樓拍賣室舉辦「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣鑑賞會」，為8月6日的拍賣會揭開序幕，無論是想增值收藏還是喜好各式紀念幣的朋友們，這次活動絕對不容錯過。

最後也溫馨提醒，本次8月6日「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣拍賣會」從當天下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，3時起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。關於拍賣詳細內容及條件請詳閱士林分署動產拍賣公告，歡迎民眾屆時踴躍到場，共襄盛舉。