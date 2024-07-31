生不完的台版N號房！447個「黃子佼們」形成偷拍產業鏈　4人遭押

▲嫌犯使用的偷拍設備。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中地檢署陳祥薇檢察官偵辦網路性犯罪 ，破獲自3大非法犯罪集團，包括「台版N號房」網站、Telegram（下稱TG）「創意私房」論壇，以及衍生的「SCP」群組、「OAT」群組，查獲多達449名犯嫌，扣除在拘提行動中墜樓身亡的2嫌，總計有447名被告被送辦。檢方聲押其中4人獲准、16人以2萬至30萬元不等具保。

本次偵查行動分為4波進行，第1波係針對全台販售性影像最大平台「創意私房」論壇進行溯源追緝，今年6月12日對上游處理不法金流之張男及製作影片浮水印助理(兼賣家)，中游兒少性影像賣家及下游持有兒少性影像之買家進行查緝，共搜索12處，並傳訊被告4人、拘提被告8人，共12人，並查扣不法所得共計96萬、港幣4300元以及人民幣6000元。

第2波行動係針對TG販售兒少性影像「SCP」群組、及「SCP」會員另創立之偷拍群組「OAT」群組擴大偵辦，於今年7 月8日至9日，針對被告黃姓男子為首之TG「OAT」偷拍群組(為「SCP」群組衍生創設)進行查緝，其中包含管理者且同時為偷拍性影像者、上游偷拍性影像成員，處理不法金流之幣商，同為「SCP」、「OAT」群組賣家及下游持有兒少性影像買家，共搜索13處，傳訊6人、拘提7人，共13人。

第3波行動係針對全台灣三大平台散布群體即網站「創意私房」論壇、「台版N號房」網站及「SCP」群組之兒少影像購買者全面查緝，於7月16日至19日，就前開「台版N號房」網站及「創意私房」論壇、「SCP」等犯罪組織進行金流清查，發現買家遍布全台，經查證確認後，針對各集團之買家進行搜索，共計搜索246處，傳訊「台版N號房」網站買家計133人、「創意私房」論壇之買家計103人及「SCP」群組買家計7人，拘提「創意私房」論壇之買家且偷拍成年及兒少性影像者陳姓犯嫌及買家楊姓犯嫌2人。

第4波行動為針對網站TG群組「SCP」之兒少影像購買者全面查緝，7月22日至7月28日，就前開「SCP」群組犯罪組織進行金流清查，經查證確認後，針對買家展開搜索，共搜索183處、傳訊買家計178人。

總計本案迄今共執行4波行動，搜索454處，傳訊、拘提共449人，其中涉及處理「創意私房」不法金流之被告張姓犯嫌、「SCP」群組衍生之「OAT」群組管理員黃姓犯嫌、偷拍影片製造者廖姓犯嫌、被告陳姓男子等4人，經檢察官訊後，認其等涉犯組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、洗錢防制法之以組織意圖營利非法使兒童及少年拍攝、製造性影像並散布、播送該性影像及洗錢等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，爰向法院聲請羈押獲准；其餘涉嫌販賣、持有兒少性影像之楊姓犯嫌等16人則分別以2萬至30萬元交保候傳，其餘被告429人則均候訊偵辦中。

總結來說，「創意私房」的元老級會員黃男(32歲)因下載多部影片再私自賣出，獲利高達千萬，逼得網站主持人老馬找人抓內鬼，黃男轉而創立「SCP」群組，自己當主持人，找人偷拍再販賣，被警方查獲後，又再創立「OAT」群組，繼續海削一筆，涉案的447人更使偷拍性影像成為一個永無止境的噁心產業鏈。