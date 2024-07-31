高教史上最大規模退場！4所私立大學今熄燈　899名學生安置17校

▲環球科大等4校今天正式熄燈退場，4校899名學生已經完成分發安置。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科大等4所私校在今（31日）正式熄燈退場，私校工會稱是「教育史上首見」。教育部統計，4所私校899名學生已經完成分發到17所大專校院，主要集中在東海大學、台南應用科大等中南部學校。

受到少子化影響，私校生源急遽下滑，停招停辦消息頻傳。包括位於彰化縣的明道大學、嘉義市大同技術學院、高雄市東方設計大學、雲林縣環球科大等4校，今天正式停辦退場，4所學校899名學生也已在6月底完成分發到17所學校。

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大同技術學院有80名學生，教育部表示，主要分發到吳鳳科技大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學及崇仁醫護管理專科學校等校。東方設計大學有123名學生接受分發，主要分發到樹德科技大學、台南應用科大及正修科大等校。

教育部指出，環球科大共有320名學生接受分發，主要分發至僑光科大、嶺東科大、弘光科大、吳鳳科大及台南應用科大等校。明道大學則有375名有意願安置分發學生名單（含應屆畢業生及延修生），最後分發到靜宜大學、亞洲大學、淡江大學、輔仁大學、嶺東科大、大葉大學、東海大學、逢甲大學、弘光科技大學、建國科技大學等共10校。

教育部進一步說明，上述學生接受安置後，畢業後都可領取安置學校的畢業證書。安置學生若是大二、大三學生，安置後畢業學分、修課等條件都將比照安置學校標準，若是大四的安置生，則可沿用原退場學校畢業條件。

另根據私校退場條例，私校解散清算後剩餘財產將歸屬於地方政府或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。教育部表示，東方設計大學校地將由高科大承接，大同學院校本部由嘉義市府承接，之後研擬規劃為社服園區，太保校區則研擬由嘉義縣政府接手，預計作為人才培育中心。

至於環球科大、明道大學校地，教育部指出，因為都是和台糖承租，之後會再與行政院召開跨部會會議，討論後續如何利用這些土地。