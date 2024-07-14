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明年高中職生源雪崩　專家：基北區私校恐一半退場「職校先崩塌」

▲基北區高中免試入學明起開放志願選填 。（圖／新北教育局）

▲明年虎年入學，高中職招生將雪崩式下降，私校面臨嚴峻挑戰。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度高中免試入學日前放榜，全國錄取率99.38%，錄取率創歷年新高，基北區錄取率也超過9成，有高達84.27％考生就讀公立學校，私校面臨存亡關鍵。有校長直言，明年適逢虎年入學，少子化海嘯開始席捲高中職，3年後基北區恐有一半私校陸續面臨退場危機，尤其以技職為主的私校將崩塌更快，私校被迫汰弱留強，面臨大洗牌。

北市一名高中校長分析，今年基北區免試入學一般生管道共有3萬552人報名，公立高中招生名額1萬9027人、公立高職6719，公立學校名額總計2萬5746人，有高達84.27%的考生可就讀公立學校，雖然今年北市高中職全面減招，但減招幅度趕不上少子化的速度，導致多數公立高中職錄取門檻下修，甚至面臨足額邊緣。

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北北桃地區私立中等學校校長協會理事長陳建佑表示，明年適逢虎年入學，也是少子化海嘯開始影響高中職階段的關鍵一年，招生人數馬上就會「雪崩式下降」，學校數最多的基北區更是首當其衝，私校如果挺不過，3年後至少有一半的私校面臨退場，私校彼此互打、汰弱留強，私校將進行大洗牌。

陳建佑把私校分成以升學導向的「前段班」，和生源相對穩定、具有大學繁星推薦優勢的「中段班」，以及原本以技職為主或近幾年招生名額不到百人的「後段班」。

陳建佑分析，在少子化、校園安全考量下，像是延平中學、南山中學等升學為導向的前段私立高中，只會競爭更激烈、更是搶破頭。至於中段班的私校，因已發展出特色課程，加上大學繁星推薦優勢，以及承接後段私校的生源，短時間經營還不至於會出現問題。

陳建佑進一步指出，至於後段私校，明年招生就會面臨大雪崩，以今年榜單為例，許多私校錄取人數不到50人，估算報到率約6至7成，更不用說明年虎年入學，「尤其以技職為主的私校，將崩塌得更快」，他並指出，私校間也會出現排擠效應，原本只能念後段班私校的學生，因為錄取門檻不斷下探，也能錄取中段班私校，私校面臨汰弱留強的生態變化。

私校工會理事長吳忠春也示警，今年高中職新生已經跌破20萬人，明年碰上虎年，人數會更少，在生源減少下，預估未來3年全國將會有2成、約40至50所私立高中職將陸續面臨退場。

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