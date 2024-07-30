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聯外交通全斷！高雄桃源3部落淪孤島　今早搶通解除危機

▲▼凱米重創！高雄桃源3部落淪孤島，今早路搶通了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲聯外交通全斷，高雄桃源3部落淪孤島，今早路搶通了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風造成台20線明霸克露橋路段受損嚴重，導致桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里鄉親對外交通中斷。公路局由東、西兩端全力動員人力機具搶修，順利提前於今（30）日搶通往台東方向道路，並自早上7點首次開放戒護通行。

台20線明霸克露橋路段受損嚴重，導致桃源區復興里、拉芙蘭里與梅山里等3部落，對外交通完全中斷，3里淪為孤島。經工程團隊由東西兩端分頭併進積極日夜搶修，原計劃於31日搶通台20臨105線梅山口以上災點，在進度及天候許可下，順利提前於30日上午搶通。

今日上午7時，如期完成受困3個里部落居民向東（往台東方向）脫困解除孤島效應的第一階段計畫，兩端部落民眾共計18車次經由保全戒護通行，部落民眾歷經交通中斷數日後，終於可以對外通行，一掃連日的陰霾，開心揮手向搶災人員加油打氣。

▲▼凱米重創！高雄桃源3部落淪孤島，今早路搶通了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲部落民眾歷經交通中斷數日後，終於可以對外通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

公路局表示，該路段戒護通行時間為每日上午7時~7時30分、下午2時~2時30分；僅開放當地居民、農產及民生、救災物資運輸使用，請相關人車遵照現場指揮人員引導；通行時段若經評估有安全顧慮將立即暫停通行，以策安全。

目前該路段尚未開放一般民眾通行，而第二階段將持續投入打設明霸克露橋河床便道，評估需3週（約8月中旬）才能完成，以恢復道路雙向通行。

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