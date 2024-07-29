凱米重創花蓮交通！海巡單日伴航戒護「新臺馬輪」60車532人

▲▼海巡署第九巡防區指揮部統合調度人力投入疏運護航及安檢勤務，有效協助疏運作業。（圖／第九巡防區指揮部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受「凱米」颱風影響，花蓮地區發生多處坍方及土石流，導致蘇花鐵、公路中斷，交通部航港局立即啟動「海運疏運備援機制」，由「新臺馬輪」航行於蘇澳港/花蓮港間疏運，為使疏運順利，海巡署第九巡防區指揮部統合調度岸、海人力投入風災疏運護航及增加安檢勤務，有效協助疏運作業。





海巡署第九巡防區指揮部表示，為利民眾平安返鄉，全力協助花蓮港與蘇澳港安檢疏導作業及海上巡防艇伴航戒護，確保全程安全。本次除增派第一二岸巡隊花蓮商港安檢所人力及偵蒐犬勤務區隊支援客輪疏運，實施人員及車輛清點等工作，另指派第六海巡隊巡防艇於新臺馬輪進（出）港時予以戒護及全程護航並運用雷達全程掌握，維護海上航行安全。截至28日下午14時，共派遣2艇3車1犬及24人，總計協助疏運60車532人。

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此外海巡署除了負責查緝走私、非法入出國等海域執法工作，也對於海上救難、海洋保育、海洋事務、海事服務等事項責無旁貸。另外為確保民眾生命及財產安全，呼籲民眾若於港口或岸際發生各項急難事故，皆可撥打海巡免費服務專線「118」，將秉持「無畏風雨，守護海安」之精神，戮力完成各項救援任務。

