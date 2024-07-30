台灣奧運還沒奪牌　他嘆「上屆成績很好」！遭網轟：後面才精彩

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）



記者施怡妏／綜合報導

2024年巴黎奧運26日正式展開，台灣派出60名選手參賽，分別在16個項目出戰，不過至今中華代表團本屆獎牌尚未開張，就有網友表示，上一屆奧運台灣拿到2金4銀6銅的好成績，今年一張獎牌都還沒拿到，是正常的嗎？對此，網友表示，台灣擅長的運動都還沒比完，有些甚至才剛比完16強。

有網友在Dcard發文，「這屆奧運台灣的獎牌數不太樂觀」，開賽至今已經4天了，不講歐美國家，亞洲國家的成績，日本已經拿到6金2銀4銅，南韓也有5金3銀1銅，中國則有5金5銀2銅，「而台灣目前是0金0銀0銅，金銀牌沒有就算了，連一面銅牌都沒有」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，不是要酸選手不好，只是很意外，「台灣獎牌目前連一面都沒有，比賽也逐漸到中期了，希望中華隊選手可以打我臉，讓中華隊可以倒吃甘蔗，看能不能平上屆奧運的成績」。

▲戴資穎分享開幕式乘船照片 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）



貼文曝光，網友表示，現在才開賽沒幾天，台灣擅長的運動賽事都還沒比完，「平常有在關注各運動的世界排名或職業比賽，就不會對所謂的得牌數量太意外吧，台灣很多運動都沒選手」、「很多項目還沒比完阿，舉重也還沒開始比」、「很多項目不是才剛比完預賽而已」、「很多還在16強或32強」、「不是才過3天嗎？這樣就到比賽中期了喔」。

不少網友留言替選手加油，「奪牌哪有像吃飯那麼簡單」、「不管有沒得獎，謝謝運動員參加奧運為國爭光，愛他們」、「不要這麼急，選手比我們更緊張好嗎」、「上屆是因為疫情很多選手沒參加欸，能這樣比嗎」、「完全不在乎有幾面獎牌，能塑造實質好的體運（體育運動）環境比較重要」、「講得好像銅牌很容易似的，他們光是能參賽就屌打至少2000萬人了好不好」、「不管有沒有得牌，看到他們很努力我就很感動了」。