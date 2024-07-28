白車國3內線拒讓救護車！硬擋40秒畫面曝　警出手開罰3600+銷照

記者白珈陽／南投報導

國道三號南投中興段日前1輛執行救護任務的救護車，行駛於內線車道時，前方1輛白色轎車疑未注意到後方有救護車，沒有禮讓救護車，時間長達約40秒，最後救護車見前車不願禮讓，只好從旁超車繼續任務。國道警察指出，該車未讓救護車，將處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，目前正通知該車駕駛到案說明。

在國道上遇到前車不願禮讓救護車，讓民眾氣得將行車監視器PO網，希望網友幫忙檢舉不讓救護車的駕駛。影像內容顯示，原PO聽見後方有救護車鳴笛，立刻駛往中線車道禮讓，讓救護車能夠由內線車道快速執行救護任務。

▲國道三號中興段發生轎車駕駛不禮讓救護車。（圖／截取自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



未料救護車遇上前方1輛白色轎車時，白車駕駛不知出何原因，沒有禮讓救護車，約40秒過後，救護車見白車始終不讓車，只好從中線車道超車，再轉回內線車道。

國道警察查，本案發生於26日上午11時17分，1輛白色小客車行駛於國道三號南投中興段時，未即時禮讓救護車；本案尚未接獲民眾檢舉，將通知該車到案說明。

國道警察說，遇救護車應立即避讓，不立即避讓救護車，將以道交條例第45條第2項，處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。