198份連署書沒正本　未達門檻！林內鄉長劉姿言逃過罷免

▲林內鄉長劉姿言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉長劉姿言上月遭鄉民提案罷免，村長、村民高喊「請把我的那一票還給我」，進入第二階段連署後，昨（29日）由提案人曾慶玄將連署書送交雲林縣選舉委員會。選委會今（30）日表示，經初步點算連署人名冊共1327件，未達原選區選舉人10%以上，將依法宣告罷免案不成立。

林內鄉長劉姿言罷滿案提案人曾慶玄，先前列舉解雇約聘人員、課室公務人員大搬風、無視老人生命安全、好大喜功挑撥分化、競選政見未兌現，視村長如無物等理由，提案罷免林內鄉長劉姿言，這也是林內鄉地方自治史上第二次有鄉長被提罷免。

歷經兩階段連署後，提案人曾慶玄昨天下午5點許，將文件送至選委會，依規定第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上即1452人，此次雖交出1525份名冊，不過經初步點算，發現烏麻村連署人名冊中，有198份無正本，不計入合格數，故僅有1327件，並未達標準，選委會將宣告罷免不成立。

林內鄉長劉姿言表示，尊重所有的聲音，大家都表達自己意見的自由，不足的地方我們就改進繼續努力，我們林內是一個大家庭要以和諧團結為主讓林內更好，這是我最主要的心聲也持續在跟地方做溝通，我們都歡迎大家有任何疑問或者是不解或誤解的地方，能夠到公所一起坐下來探究。