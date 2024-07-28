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社會 社會焦點 保障人權

雲林新興宮天赦日起大火！開基斗六媽急撤離　20神尊全毀慘況曝

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警，三樓凌霄寶殿全面燃燒付之一炬，內部碳化嚴重。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林位於斗六市中心商圈的「新興宮媽祖廟」今（28）日上午9時許驚傳火警，信徒於三樓上香發現冒出濃煙立刻通知廟方，但火勢來得猛烈，凌霄寶殿被大火吞噬，神尊與寶器均付之一炬，幸未延燒至其他神殿及庫房，已無人員受傷，警消到場後迅速控制火勢，燃燒面積約30平方公尺，起火原因尚待釐清。

新興宮位於中正路市中心商圈，供奉天上聖母「開基斗六媽」為當地具代表性信仰中心。今日上午9時52分三樓凌霄寶殿冒出大量濃煙，疑建築物中易燃物多，火勢相當猛烈，雲林縣消防局派遣7個分隊出動各式消防車13輛、救護車3輛，警、義消約30人、由第一大隊副大隊長張哲彬指揮搶救，同步通報警察局、台電、自來水公司、民政處協同處理。

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警，三樓凌霄寶殿全面燃燒付之一炬。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六新興宮總幹事劉宗穎表示，適逢天赦日且又是假日，信徒相當多，廟方人員接獲信眾通報3樓冒出濃煙，人員上樓查看第一時間嘗試初期滅火，但火勢又急又猛，通報119後先行將2樓媽祖正殿神尊及重要物件移至安全處，3樓凌霄寶殿約20尊神像及多樣寶器雖付之一炬，幸火勢沒有蔓延亦無人員受傷為大幸。

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警，三樓凌霄寶殿全面燃燒冒出猛烈火勢及濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市林聖爵接獲消息，第一時間亦趕到現場關切情況，林聖爵表示，火警位置為3樓，建築物歷史悠久，因滅火使用大量水源，恐怕2樓因此滲水，同步調派工務課送來3座抽水機，協助將凌霄寶殿中大量積水抽出，以免波及2樓神殿，在此呼籲各家廟宇，應多加檢查電線是否老化、不堆置易燃物等多加預防作為，注意安全是最重要的。

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警，三樓凌霄寶殿全面燃燒冒出猛烈火勢及濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

指揮官第一大隊副大隊長張哲彬表示，接獲通報後於10時01分抵達現場，發現3樓凌霄寶墊全面燃燒，火勢於10時23分控制，因建築高溫持續進行殘火處理，燃燒面積約30平方公尺，起火原因尚待釐清。

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六新興宮三樓凌霄寶殿慘遭祝融付之一炬，起火原因由火調人員釐清中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六新興宮三樓凌霄寶殿慘遭祝融付之一炬，消防局副局長蕭哲明、斗六市長林聖爵、縣議員曾博鴻等人第一時間前往關注、協助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六新興宮驚傳火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六新興宮歷史悠久，三樓因滅火灌入大量水源，為免滲水受災，廟方將2樓正殿所有神尊先行請出移置安全區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

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