台大雲林分院助罕病及癌友實現生育夢　試管寶寶回娘家溫馨相聚

▲台大雲林分院婦幼醫學中心於2017年成立生殖醫學中心，今(29)日特別邀請小孩回娘家，與醫師們一起同樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院婦幼醫學中心於2017年成立生殖醫學中心，2018年獲衛生福利部認證，成為合格的人工生殖機構，至今在地服務已滿6年，並連續三次通過人工生殖施術機構評鑑，台大醫院雲林分院目前已成功孕育超過100位試管寶寶出生。今（29）日特別邀請小孩回娘家，與醫師們一起同樂。

副院長暨婦幼醫學中心主任徐明洸表示，2017年成立婦幼醫學中心後，有感於雲林縣的夫妻經常需奔波於外地，諮詢不孕症問題及進行人工生殖療程，舟車勞頓且所費不貲，毅然決然投入近千萬元在雲林縣成立生殖醫學中心，並配合中央和地方政府的人工生殖補助，提供就近治療回診，大幅減輕接受試管嬰兒所帶來的經濟壓力。

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婦產部主任黃楚珺表示，台大醫院雲林分院生殖中心除進行一般婦科試管嬰兒外，也與泌尿部合作，由泌尿部醫師為無精症男性病患同日進行取精手術，合併進行試管嬰兒；若有家族遺傳性單基因疾病或染色體轉位等異常狀況，更會進行遺傳諮詢，接著就可進行胚胎切片和胚胎著床前基因診斷，並將正常胚胎植入體內；近年有不少年輕癌症病人，在接受癌症治療後面臨不孕的問題，需要在癌症治療前接受生育保存或是癌症治療後的試管嬰兒療程。

雲林縣衛生局局長曾春美表示，雲林縣自2020年開始補助不孕夫妻施行人工生殖（試管嬰兒）技術費用，截至2024年5月底，計有302人提出申請補助153人成功懷孕。除配合衛福部國民健康署體外授精人工生殖技術補助方案外，凡設籍雲林的民眾，只要治療費用超出國健署補助者，皆可再申請縣府的加碼補助最高3萬元，讓大家能在友善生育、教養環境中孕育下一代。

院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院生殖中心自2018年獲衛生福利部認證，成為合格的人工生殖機構後，開始提供生殖醫學服務，陸續由楊博凱醫師、潘松坡醫師、凃怡安醫師、楊乙真醫師和黃楚珺醫師負責不孕症業務。

成立以來協助百餘例難孕求子家庭圓夢，如接受取精手術合併試管嬰兒、患有家族遺傳性疾病和子宮內膜癌治療完成後接受試管嬰兒治療的夫妻和寶寶等案例，足見台大醫院雲林分院在病人面臨重症或罕病的關卡，仍願意承擔重任，幫助病友完成求子的願望。

台大醫院雲林分院生殖中心今年再次通過「人工生殖施術機構評鑑」且八月起將從台大醫院婦產部再派強大助力加入生殖醫學中心團隊，分別為賴祈廷醫師和蔡奇桓醫師，期待兩位醫師的加入，一同打造中心的堅強實力，讓優質團隊服務讓更多不孕家庭實現生育夢。